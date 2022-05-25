Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan: "Hem Miktarı Korurken Hem de İhracat Gelirlerimizi Artırmayı Planlıyoruz" - Haberler

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, nisan ayı içerisinde yaşanan zirai donun ardından da mayısın ilk haftasında dolu yağışından etkilenen kayısıda ilk etap hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından tahmini kuru kayısı rekoltesinin belirlenmesi amacıyla bir komisyonun kurulduğunu, bu çalışma yürütülürken ikinci etap hasar tespit çalışmalarının da yapıldığını söyleyen Özcan "Hem miktarı korurken hem de ihracat gelirlerimizi artırmayı planlıyoruz. Şu anda gerçekleşen fiyatlardan mutluyuz" dedi.

Malatya'da soğuk hava dalgasının etkili olması sonucu özellikle 'ova' olarak adlandırılan rakımı 600 ila 1300 olan bölgelerde kayısıda zirai don meydana gelmişti. Düşük rakımlı bölgelerde kayısı ciddi anlamda zarara uğrarken, mayıs ayının başında bazı bölgelerde etkili olan dolu yağışı, dallardaki kayısı dökerek, üreticinin daha da büyük bir zararla karşı karşıya kalmasına neden oldu.

Yaşanan zirai don sonrası Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kent genelinde TARSİM ise sigorta yaptırıp, ihbarda bulunan üreticilerin olduğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarında bulundu. İlk etap hasar tespit çalışmalarını tamamlayarak, Tarım ve Orman Bakanlığı'na rapor halinde sunan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bir yandan kuru kayısı tahmini rekoltesini belirlemek amacıyla oluşturduğu komisyonla çalışmalarını yürütürken bir yandan da ikinci etap hasar tespit çalışmalarını yapıyor.

"TARSİM'DE ÖZELLİKLE KENDİSİNDE SİGORTA YAPTIRAN VE İHBAR ALDIĞI BÖLGELERDE BİR ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ"

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, bu yıl 13 Nisan'ı 14 Nisan'a bağlayan gece soğuk hava dalgasıyla birlikte kayısıda zirai don hadisesinin meydana geldiğini anımsattı. Ova diye adlandırılan rakımın 600-700'lerden 1300'e kadar olan bölgelerde kayısıda ciddi bir hasar meydana geldiğini kaydeden Özcan, "Zirai don hadisesinden hemen sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda hemen hasar tespit komisyonu hasar tespit çalışmalarına başladı. TARSİM'de özellikle kendisinde sigorta yaptıran ve ihbar aldığı bölgelerde bir çalışma yürüttü. Önemli bir süre geride kaldı. Bir aydır sahada bir çalışma yürütüyor" dedi.

"ÜRETİCİLERİMİZDEN DÖKÜLMELERLE İLGİLİ BİRTAKIM İHBARLAR GELİYOR"

Özcan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen hasar tespit çalışmalarının birinci etabının tamamlandığını belirtti. Birinci etapta yapılan çalışmalardan elde edilen raporun Tarım ve Orman Bakanlığına gönderildiğini anlatan Özcan, şunları söyledi:

"Fakat iklim değişikliğinden kaynaklı olarak son zamanlarda hala havalarda ciddi manada gelgitler söz konusu. Bir gün çok sıcak, bir gün çok soğuk oluyor. Bu dönem içerisinde de özellikle üreticilerimizden dökülmelerle ilgili birtakım ihbarlar geliyor. Kayısı meyve bağlama dönemini atlatmış ama bu meyve bağlama döneminden sonra havalar ısındıkça da özellikle ağaçlarda bir meyve dökülmesi söz konusu olduğu ifade ediliyor."

"HAZİRAN'A KADAR TAHMİNİ KURU KAYISI REKOLTESİYLE BERABER YENİDEN BİR HASAR TESPİT ÇALIŞMASI DA YAPILMIŞ OLACAK"

Özcan, hasar tespit çalışmalarının henüz neticelenmediğini kaydederek, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın tahmini kuru kayısı rekolte çalışmaları, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün kurduğu komisyon 2-3 gündür başladı. Malatya Ticaret Borsası da kurulan 10 kişilik komisyonda üye olarak çalışmalara eşlik ediyor. Bir taraftan tahmini kuru kayısı rekoltesinin çalışmaları yapılırken, bununla beraberde ikinci bir hasar tespit çalışması da yürütülüyor. 3 Haziran'a kadar tahmini kuru kayısı rekoltesiyle beraber yeniden bir hasar tespit çalışması da yapılmış olacak. Haziran ayının ortalarına doğru hem tahmini kuru kayısı rekoltemiz hem de ikinci etap hasar tespit raporlarımız ortaya çıkacak. En kısa süre içerisinde Malatya kamuoyu ve Türkiye'deki bütün paydaşlarımıza çalışmalarla ilgili sonuçları bildireceğiz" diye konuştu.

Özcan, hasar tespit çalışmaları yapılırken, merkezi hükümetin temsilcileri ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üreticinin gördüğü zarar ve bu zararın giderilmesi yönünde de bir paylaşım yaparak, zirai donla karşı karşıya kalan üreticilerin zararlarının karşılanmasına yönelik çalışma yaptıklarını da belirtti.

"FİYATLARDA DA ÖNEMLİ MİKTARDA ARTIŞ SÖZ KONUSU VE BU FİYATLARI İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE GELECEK YILININ SEZONUNA TAŞIMAYI PLANLIYORUZ"

Cari malın üzerinden kayısı satışlarının devam ettiğini dile getiren Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün gerçekleşen kayısı fiyatları daha çok 2021 yılındaki üretimle alakalı. Tabii cari malda önemli miktarda azalma söz konusu. Bugün itibariyle ihracat rakamları 75 bin tona yaklaştı. Bir taraftan da iç piyasada da önemli miktarda tüketim var. 2021 yılı tahmini rekoltemizde ciddi anlamda üründe azalma var, çok miktarda bir ürünümüz kalmadı. Haziran ayını bitirebilecek bir ürünümüz görünüyor. Yeni mahsulümüzde de temmuz ayının ilk haftasında hasadın başlayacağını düşünüyoruz. Tabii fiyatlarda da önemli miktarda artış söz konusu ve bu fiyatları istikrarlı bir şekilde gelecek yılının sezonuna taşımayı planlıyoruz. Burada önemli olan tahmini rekoltelerimiz ortaya çıkacak, iç potansiyelimiz, fiyatlarımız bununla birlikte regüle olacak.

"HEM MİKTARI KORURKEN HEM DE İHRACAT GELİRLERİMİZİ ARTIRMAYI PLANLIYORUZ"

İthalatçı olarak adlandırdığımız tüketicinin de mevcut oluşan fiyatlara karşıda refleksini de görüp, ona göre bir yol haritası belirleyeceğiz. Ama burada önemli olan şu an mevcut şekillenen fiyatların istikrarlı bir şekilde önümüzdeki ağustos ayının tahmini rekoltelerimize taşıyıp, üreticilerimizin maksimum düzeyde mutlu olacağı rakamlara ürününü değerlendirmesini sağlamak. Bir taraftan mevcut tahmini rekoltede çıkacak ürünü dünyanın dört biryanına yine ihracatını sağlayacak serüvene hazırlık yapmak. Bir taraftan da ihracat miktarını korumak. Yani hem miktarı korurken hem de ihracat gelirlerimizi artırmayı planlıyoruz. Şu anda gerçekleşen fiyatlardan mutluyuz. Üreticimiz bir taraftan ürününü değerlendirdiği fiyatlardan mutlu. Bizde ihracat rakamlarının bu kadar yüksek gelmesinden mutluyuz. İnşallah bugün gerçekleşen rakamları önümüzdeki günlerde de istikrarlı ve piyasayı yönetecek şekilde taşımayı planlıyoruz."