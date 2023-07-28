Malatya'da İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü 4'lü Çapraz Nakil Ameliyatı Yaptı

Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü 4’lü çapraz karaciğer nakli ile dünyada bir ilke daha imza attı. 5 canlı vericili karaciğer nakli ile dünyada ses getiren enstitü, karaciğer naklinde Avrupa’da birinci sırada yer alırken dünyada ise ikinci sırada bulunuyor. İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Hastanesi’nin dünyadaki tek karaciğer nakli enstitüsü olduğunu kaydederek, "En kapsamlı fiziki donanım ve teçhizata sahiptir. Aynı anda 6 canlı vericili karaciğer nakli yapacak özverili, yetenekli ve çalışkan bir kadroya sahiptir" dedi.

Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü 4'lü çapraz karaciğer nakli ile dünyada bir ilke daha imza attı. 5 canlı vericili karaciğer nakli ile dünyada ses getiren enstitü, karaciğer naklinde Avrupa'da birinci sırada yer alırken dünyada ise ikinci sırada bulunuyor. İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Hastanesi'nin dünyadaki tek karaciğer nakli enstitüsü olduğunu kaydederek, "En kapsamlı fiziki donanım ve teçhizata sahiptir. Aynı anda 6 canlı vericili karaciğer nakli yapacak özverili, yetenekli ve çalışkan bir kadroya sahiptir" dedi.

İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü ilkleri başarmaya devam ediyor. 5 canlı vericili karaciğer nakli ile dünyada ses getiren enstitü, 2022'nin temmuz ayında dünyada ilk kez 4'lü canlı vericili karaciğer nakli yaptı.

"DEPREMDEN ÖNCE 35 NAKİL YAPTIK"

Enstitüde çapraz karaciğer nakliyle ilgili düzenlenen toplantıda konuşan İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler öncesindeki 35 günde 35 karaciğer nakli yaptıklarını kaydetti. 6 Şubat'tan sonra bütün zorluklara rağmen karaciğer naklini durdurmadıklarını ifade eden Yılmaz, "Enstitü olarak ayakta durmaya çalıştık. Sayılar azalsa da yeniden eski ivmemize döndüğümüzü söyleyebiliriz. Bu sene çok iyi bir başlangıç olmuştu. 300-350 arası karaciğer nakli yapmayı planlıyorduk ama şartlar, hastanemizin depremzedelere kapılarını açması ve konaklamalarına imkan vermesi dolayısıyla hastaneyi çok az kullanabildik. Yine de 2023 yılında beklenenin üzerinde bir çalışma gerçekleştirdik" diye konuştu.

"YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR AMERİKA'DA BİLİMSEL DERGİDE YAYINLANDI"

Yılmaz, deprem sürecinde bilimsel bir dergi çıkardıklarını kaydederek, "Büyük afetten sonra Avrupa'nın en büyük karaciğer nakil merkezinde öğrendiğimiz ve çıkarılacak derslerle ilgili dünyaya bir mesaj vermek istedik. Yeni Cami'nin deprem öncesi ve sonrası yine Şire Pazarı'nın deprem öncesi ve sonrası halini de dergide paylaştık" dedi. Haziran 2019'da Malatya'da aynı gün 5 canlı vericili karaciğer nakli yaptıklarını anımsatan Yılmaz, 2018 yılında 3'lü eşzamanlı karaciğer nakli yapmıştık. Bunlar dünyada ilkti. Gerek 3'lü gerekse 5'li canlı vericili karaciğer nakilleri 2023 yılında Amerika'da bir bilimsel dergide kabul edildi ve yayınlandı" diye konuştu.

"DÜNYADA İLK KEZ 4'LÜ CANLI VERİCİLİ NAKLİ YAPTIK"

Prof. Dr. Tayfun Sönmez ile çapraz nakiller ile ilgili bir görüşme yaptıklarını ve hazırladıkları sistemi anlattıklarını dile getiren Yılmaz, "Protokolle hazırladıkları sistemi İnönü Üniversitesi'ne karşılıksız olarak hibe ettiler. 'Banu Bedestenci Sönmez Çapraz Nakil Algoritması' adı verilen çapraz nakil sistemiyle hastalarımıza nakil yapabileceğimize karar verdik. 2022'nin temmuz ayında dünyada ilk kez 4'lü canlı vericili karaciğer naklini yaptık. Daha sonra büyük afete rağmen Nisan 2023'te 3'lü çaprazı da yaptık. Bu da dünyada 3'üncü yapılan çaprazdı" bilgilerini verdi.

Yılmaz, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Hastanesi'nin dünyadaki tek karaciğer nakli enstitüsü olduğunu kaydederek, "En kapsamlı fiziki donanım ve teçhizata sahiptir. Aynı anda 6 canlı vericili karaciğer nakli yapacak özverili, yetenekli ve çalışkan bir kadroya sahiptir. 5 canlı vericili karaciğer nakli yaptığımızda burada bir tarih yazıldığı ifade edilmişti. Malatya İnönü Üniversitesi'nde tarih yazmaya devam ediyoruz" dedi. Yılmaz'ın konuşmasının ardından Boston College Üniversitesi'nden Ekonomi Profesörleri Prof. Dr. Utku Ünver ve Prof. Dr. Tayfun Sönmez ile karaciğer naklinin dünyadaki önemli isimlerinden Prof. Dr. Şükrü Emre çapraz nakil çalışmasıyla ilgili telekonferans aracığıyla bilgi verdi.

"DEPREMDEN SONRA 110 KARACİĞER, 7 BÖBREK, 86 KEMİK İLİĞİ NAKLİ GERÇEKLEŞTİRİLDİK"

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran ise 6 Şubat'ta yaşanan deprem sonrası Turgut Özal Tıp Merkezi olarak bütün branşlarda sağlık hizmetine devam ettiklerini kaydederek, "Karaciğer, kemik iliği ve böbrek nakillerinde büyük bir teknolojik altyapıyla ameliyatlar devam etti. Depremden sonra karaciğerde 110, böbrekte 7, kemik iliğinde ise 86 nakil gerçekleştirdik" bilgisini verdi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise karaciğer nakli ekibinin tarih yazarak başarısını dünyaya sunduğunu ifade ederek, "Yapılan çalışmaları bilimsek makalelere konu ettikten sonra medyaya sunduk. Dünyanın bundan haberdar olması gerekiyor. Karaciğer naklinde bir milat. Bu tarihi olay yeni bir Nobel ödülünü hak ediyor" diye konuştu.

"BUNUN ÖNEMİNİ HASTA VE YAKINLAR ANLAYABİLİR"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da Turgut Özal Tıp Merkezi'nde güzel bir ekibin olduğunu kaydederek, "Sezai hocamızın kendini vakfetmiş bir hayatı var. Bu ekibi gıptayla seyrediyoruz. Sezai hocamız Türkiye'ye dünyada ikinci sıraya getirmiş bir bilim adamımız" dedi. Malatya Valisi Hulusi Şahin ise, "Sırf skor için burada 5'li organ nakli yapılmış değil. Başka suretle hiçbir şekilde yapılamayacak olan bir prosedür. Mutlak ölümle karşı karşıya olan 5 hastanın hayatı kurtarıldı. Bu algoritma olduğu sürece hayat kurtarma süreçleri de devam edecek. Bunun ne kadar önemli olduğunu hastalar ve yakınları anlayabilir" ifadelerini kullandı.

Nisan ayında Malatya'da 3'lü çapraz karaciğer nakli olan 55 yaşındaki Kenan Atılgan, "Şu an son derece iyiyiz. İyi ki Malatya'yı tercih etmişiz. Bir sıkıntımız yok. Diğer nakli olan arkadaşlarımızda iyi" dedi. Donör Esra Koç ise 25 Nisan'a ameliyat olduğunu ifade ederek, "İyi ki Malatya'ya gelmişiz, çok iyiyiz. Halk arasında yanlış bilinen şeyler var. Donör olduktan sonra yarım insan olunuyor gibi bilinen yanlışlar var. Bunlar kesinlikle yanlış. Çok iyiyim. İki canı kurtarmış olmanın verdiği mutluluk var" diye konuştu.