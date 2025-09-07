Mahmut Çınar, Dayısına Unutulmaz Bir Evlilik Yıl Dönümü Sürprizi Yaptı

Sakarya'da çocukluk hayaliyle başlayan bir söz, yıllar sonra hem yerine getirildi hem de nostalji dolu bir sürprize dönüştü. Mahmut Çınar, geçen yıl dayısının 40 yıl önce verdiği sözü tutarak kendisine hediye ettiği 1974 model otomobili, bu kez dayısı ve yengesine unutulmaz bir an yaşatmak için kullandı. Çınar, aracın 42 yıl önce gelin arabası olarak süslenmiş halini yeniden hazırlatarak çiftin evlilik yıl dönümünü adeta düğün gününe taşıdı.

Çocuk yaşlarda Sakarya'da dayısının oto lastikçi dükkanında vakit geçiren Mahmut Çınar, o yıllarda dayısının aracına hayranlıkla bakıyordu. Hayrettin Div, yeğenini okula teşvik etmek için "Diplomanı al, sana bu arabadan alacağım" sözü vermişti. Yıllar sonra eğitimini tamamlayarak diplomasını alan Çınar'a, dayısı geçen yıl sözünü tutarak yıllarca kullandığı 1974 model otomobili bulup hediye etti. Aracın manevi değerini özenle koruyan Çınar, bu yıl ise dayısı ve yengesine farklı bir sürpriz yaptı. Çınar, dayısı ve yengesinin 42'nci evlilik yıl dönümünde, çiftin yıllar önce gelin arabası olarak kullandığı otomobili aynı şekilde süsleyerek karşılarına çıktı. Düğünlerinde gelin arabası olarak kullandıkları aracı, aynı şekilde süslenmiş halde gören ve büyük mutluluk yaşayan çift, adeta düğün günlerine geri giderek unutulmaz bir gün yaşadı.

"Evlendikleri güne geri götürdüm"

Çocukluk yıllarında hayalini kurduğu otomobile 40 yıl sonra kavuşan ve bu kez aynı aracı dayısı ile yengesinin 42'nci evlilik yıl dönümünde gelin arabası gibi süsleyerek onları düğün gününe geri götüren Mahmut Çınar, "Daha 9-10 yaşlarındayken arabaya binip kullanıyormuş gibi yapıyordum o zamandan çok hevesliydim. O yıllarda okulu bitirip, diplomamı aldığımda dayım bana bu arabayı hediye edeceğini söylemişti. Tabi ben o zamanlarda iş hayatına atıldığım için okulu anca geçen yıl bitirdim. Aradan geçen 40 yıla rağmen dayım bu aracı bana hediye etti. ve beni çocukluk yaşlarıma geri döndürdü. Bugün de dayımın 42'nci evlilik yıl dönümüydü. Bu arabada onun gelin arabasıydı. Ben de bugün bu aracı tekrar 42 yıl önceki fotoğraftaki gibi aynı şekilde süslettim ve dayımı evlilik gününde yaşadığı maneviyat ile heyecanını yaşatmak istedim. Böyle bir sürpriz hazırladım onlara. Dayımın çocuklarından da destek aldım. Onları bir yemeğe götürmüşlerdi, o esnada süslettiğim araç ile onların sevdiği şarkı eşliğinde yanlarına kadar gittim. Çok şaşırıp, mutlu oldular. Dayım ile yengemi 42 yıl öncesinde, evlendikleri güne götürdüm" dedi.

"Onlar gelin-damat gibi arkada oturdu, ben arabayı kullandım"

Aracın kendiler için büyük bir maneviyata sahip olduğunu belirten ve hatıraları yad ettiklerini ifade eden Çınar, "Kısa bir Sakarya turu attık. Onlar gelin-damat gibi arkada oturdu, ben arabayı kullandım. İnsanların tepkileri de güzeldi. Güzel, heyecanlı ve mutlu bir gün geçirdik. Bu araba 1974 model ama 5-6 yaşındaki gibi diri. Dayım geçen yıl bana hediye ettikten sonra en küçük cıvatasına kadar bakımlarını yaptım. Gözüm gibi bakıyorum bu araca. Maneviyatının yanında hiçbir maddi değeri yok. Çok fazla hatıralarımız ve yaşanmışlıklarımız var. Çocukluğumuz bu arabada geçti. Dayım genç yaşlarında bu aracı kullandı, gelin arabası yaptı. Çocukken, dayım arabayı kullanıyor ve bende sağ koltukta oturuyordum, sevdiği müzikleri açıyordu. Onun sevdiği müziklerden bir albüm oluşturdum, bu sefer ben kullanıyorum dayım benim yanımda oturuyor. Yine mutlu bir şekilde geziyor ve hatıraları yad ediyoruz" diye konuştu.

"Çok mutlu olduk ve bir o kadar da duygulandık"

Mahmut Çınar'ın dayısı Hayrettin Div ise, "Çok mutlu olduk ve bir o kadar da duygulandık. 42 yıl öncesine gittik diyebilirim. Ama bir yandan da bakıldığında sanki 4 yıl gibi geçmiş oldu" şeklinde konuştu. - SAKARYA