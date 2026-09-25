Eşinin yanında küfreden adamı yere serdi

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Ankara metrosunda yolcular arasında yaşanan tartışma kavgayla sonuçlandı. İddiaya göre olay, vagonda yer verme meselesi nedeniyle başladı.

ORTAM BİR ANDA GERİLDİ

Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma giderek büyürken, yolculardan biri yanında eşi bulunan kişiye küfür etmeye başladı. Küfürlü ifadelerin sonlandırılması yönündeki uyarılara rağmen tartışmanın devam etmesi üzerine taraflar arasında kavga çıktı.

YERE SERDİ

Kısa süren arbede sırasında darbe alan şahıs yere yığıldı. Çevredeki yolcuların da yaşananlara müdahale ettiği görüldü. Olayın ardından tarafların birbirinden uzaklaştırılmasıyla vagondaki gerginlik sona erdi.

Kaynak: Haberler.com