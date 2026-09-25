Bursa'da eşini öldürüp cesedini parçalayan kadın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı

BURSA'da emekli polis memuru eşi Ali Fuat Uzunoğlu'nu (77) öldürüp, cesedini 15 parçaya ayırdıktan sonra çöp kutularına atan 3 çocuk annesi Adalet Uzunoğlu (69), yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 28 Ocak'ta Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi İzzet Sokak'taki 3 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Ali Fuat Uzunoğlu, iddiaya göre; eşi Adalet Uzunoğlu tarafından öldürüldü. Uzunoğlu, nacakla parçalara ayırdığı cesedi poşetlere koyup, evinin bulunduğu sokak ile çevredeki çöp kutuları ile konteynerlere attı. 30 Ocak'ta saat 21.30 sıralarında polis merkezine giden Adalet Uzunoğlu, eşinin 2 gün önce çalan zile bakmak için 3 katlı evlerinin giriş kapısına indiğini bir daha da geri gelmediğini söyleyip, kayıp ihbarında bulundu. Uzunoğlu'nu arama çalışması başlatan ekipler, incelemede bulunmak ve Adalet Uzunoğlu'ndan bilgi almak için eve gittiklerinde, Ali Fuat Uzunoğlu'nun cep telefonu, cüzdanı ve kimliğini buldu. Ekipler, evin çeşitli yerlerinde de kan izine rastladı.

DOKU PARÇALARI DA BULUNDU

Adalet Uzunoğlu, polis memurlarının sorularına çelişkili yanıtlar da verince Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri görevlendirildi. Adrese olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Çifte ait olan ve ilk 2 katının boş olduğu öğrenilen 3 katlı binanın en üst katında inceleme yapıldı. Pis ve bakımsız olduğu görülen dairenin girişinde, elektrik prizinde, lavaboda ve evde bulunan satır ile bıçakta kan izi tespit edildi. Biyolojik incelemede, evin çeşitli yerlerinde doku parçaları da bulundu.

KAYIP EŞE AİT BİYOLOJİK BULGULARA ULAŞILDI

Biyolojik numuneler ile satır ve bıçak inceleme yapılmak üzere Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderilirken, Adalet Uzunoğlu da teknik ve fiziki takibe alındı. Kriminal incelemede; kan ve doku örneklerinin hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Ali Fuat Uzunoğlu'na, satır ve bıçaktaki parmak izlerinin de Adalet Uzunoğlu'na ait olduğu belirlendi.

'MERDİVENLERDEN DÜŞÜP ÖLMÜŞ' DEDİ

Kriminal raporun çıkmasının ardından 3 Nisan'da Adalet Uzunoğlu ile oğulları F.U. (48) ve M.U. (50) ile kardeşi M.Ö. (65), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda; eşini kendisinin öldürmediğini iddia eden ancak cesedi parçaladığını kabul eden Uzunoğlu, "Olay sabahı ben uyandığımda merdivenlerin önünde hareketsiz yatıyordu. Merdivenlerden düşüp ölmüş. İterek öldürdüğümü düşünürler ve benim üzerime kalır, diye korktum. Eşimi, satır ve bıçakla parçalara ayırarak evimin yakınında bulunan değişik çöp kutularına attım" dedi.

2 OĞLU İLE KARDEŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Adalet Uzunoğlu, 5 Nisan'da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 oğlu ile kardeşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDEYMİŞ

Adalet Uzunoğlu'nun, 'Eşe karşı nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında açılan davanın 2'nci duruşmasında Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuklu sanık Adalet Uzunoğlu'nun yanı sıra çocukları F.U. ile M.U., sanık avukatı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Bir önceki duruşmada mahkeme heyetinin istediği, Adalet Uzunoğlu'nun akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapor çıktı. Raporda Uzunoğlu'nun akıl sağlığının yerinde olduğu belirlendi. Raporu okuyan mahkeme başkanının 'Rapora bir şey diyecek misin?' sorusuna sanık ağlayarak "Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ben cezaevinde kalamıyorum. Hiçbir ihtiyacımı karşılayamıyorum. Ev hapsi istiyorum" ifadelerini kullandı.

KARAR ÇIKTI

Sanık avukatının savunmasının ardından Cumhuriyet savcısı mütalaasını verdi. Savcılık sanığın 'Eşe karşı nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapmaması üzerine mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanığın 'Eşine karşı kasten öldürme suçu'nu işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, eylemden sonra cesedi parçalaması dikkate alınarak, iyi hal indiriminden yararlanmamasına karar vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı