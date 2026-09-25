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Bulgaristan'da seçime damga vuran kadın! Cumhurbaşkanlığına aday oldu

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Bulgaristan'da seçime damga vuran kadın! Cumhurbaşkanlığına aday oldu Haber Videosunu İzle
Bulgaristan'da seçime damga vuran kadın! Cumhurbaşkanlığına aday oldu
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Pop-folk şarkıcısı Vanya Velikova, Bulgaristan'da 25 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en dikkat çeken adaylarından biri oldu. Cumhurbaşkanlığı için yarışacak Velikova, “Big Brother” programıyla tanınan Panayot Kyuchukov'u cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak yanına alırken, gerekli imzaların toplanmasının ardından ikilinin adaylığı resmen kayda alındı.

  • Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonu'nun 22 Eylül tarihli kararına göre pop-folk şarkıcısı Vanya Velikova, bağımsız cumhurbaşkanı adayı olarak kaydedildi.
  • Velikova'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, 'Big Brother' yarışmasının üçüncü sezonunda yer alan Panayot Aleksandrov Kyuchukov'dur.
  • İkilinin adaylığı için sunulan listede 2 bin 894 seçmenin desteği yer aldı ve bu sayı, bağımsız adaylık için gereken en az 2 bin 500 imza şartını karşıladı.

Bulgaristan, 25 Ekim 2026'da sandık başına gitmeye hazırlanırken cumhurbaşkanlığı yarışına siyaset dünyasının dışından gelen isimler de katıldı. Bulgar basınının “alışılmadık aday çiftlerinden biri” olarak aktardığı Vanya Velikova-Panayot Kyuchukov ikilisi, adaylık işlemlerini tamamlayarak seçim yarışına resmen girdi.

POP-FOLK ŞARKICISI CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY

Kamuoyunda Vanya Velikova adıyla tanınan pop-folk şarkıcısının resmi kayıtlardaki adı Ivan­ka Velikova Tsvetanova-Petkova. Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonu'nun 22 Eylül tarihli kararına göre Velikova, bağımsız cumhurbaşkanı adayı olarak kaydedildi. Adaylığı bir girişim komitesi tarafından destekleniyor.

Komisyonun kayıtlarında Velikova'nın yanında cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak Panayot Aleksandrov Kyuchukov yer alıyor. Bulgaristan'da “Patso” lakabıyla tanınan Kyuchukov, daha önce ülkenin “Big Brother” yarışmasının üçüncü sezonunda yer almasıyla geniş kitlelerce tanınmıştı.

ADAYLIK İÇİN GEREKLİ İMZAYI TOPLADILAR

İkilinin adaylığının yalnızca sembolik bir başvuru olarak kalmadığı, gerekli resmi prosedürlerin de tamamlandığı görüldü. Merkez Seçim Komisyonu, bağımsız adayların kayıt yaptırabilmesi için gereken en az 2 bin 500 seçmen desteği şartının karşılandığını açıkladı. Bulgar basınındaki haberlere göre Velikova ve Kyuchukov'un adaylığı için sunulan listede 2 bin 894 seçmenin desteği yer aldı.

SEÇİME 3 NUMARAYLA GİRECEKLER

23 Eylül'de yapılan kura çekiminin ardından adayların oy pusulasındaki sıraları da belli oldu. Merkez Seçim Komisyonu'nun yayımladığı resmi listeye göre Vanya Velikova ile Panayot Kyuchukov, 25 Ekim'deki seçime 3 numarayla katılacak.

Böylece pop-folk dünyasından gelen Velikova ile reality şov geçmişiyle tanınan Kyuchukov, Bulgaristan'daki cumhurbaşkanlığı yarışının aday çiftlerinden biri haline geldi.

VELIKOVA'NIN SARAY ÖNÜNDEKİ GÖRÜNTÜLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Seçim yarışının başlamasıyla birlikte Velikova'nın alışılmış siyasi kampanya görüntülerinden farklı tarzı da dikkat çekiyor. Paylaşılan görüntülerde Velikova'nın gazetecilerin karşısına çıktığı ve adaylığına ilişkin açıklamalarda bulunduğu görülüyor.

Bulgar basını da ikilinin siyaset dışındaki geçmişini öne çıkarıyor. Eurocom, Velikova-Kyuchukov ikilisini seçim yarışının “en sıra dışı aday çiftlerinden biri” olarak tanımlarken, Velikova'nın pop-folk kariyerine, Kyuchukov'un ise “Big Brother” geçmişine dikkat çekti.

25 EKİM'DE SANDIK BAŞINA GİDECEKLER

Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonunun yayımladığı resmi aday listesinde Velikova-Kyuchukov ikilisi de yer alıyor. Seçmenler yeni cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısını belirlemek üzere 25 Ekim 2026'da sandık başına gidecek.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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