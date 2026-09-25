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Hatay Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy için düğün töreni düzenlendi

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan Down sendromlu Pınar Aksoy'un gelinlik giyme ve düğün hayali, ilçedeki bir rehabilitasyon merkezince düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Gelinliğiyle konvoy eşliğinde tesise gelen Aksoy, pasta keserek davetliler ve yakınlarıyla eğlendi.

Hatay'da gelinlik giyme hayali kuran Down sendromlu Pınar Aksoy için düğün töreni düzenlendi.

Kırıkhan ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Aksoy'un gelinlik giyme ve düğün hayali, ilçedeki bir rehabilitasyon merkezince düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Programın gerçekleştiği tesise konvoy eşliğinde gelinliğiyle gelen Aksoy, pasta keserek davetliler ve yakınlarıyla eğlendi.

Ağabey Bestami Aksoy, kardeşinin mutluluğu için organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Rehabilitasyon merkezinin müdürü Ersan Gök de Aksoy'un hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Organizasyona MHP Hatay İl Başkanı Metin Taşçı da katıldı.

Kaynak: AA
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