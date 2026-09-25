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Adana'da trafik tartışmasında motosikletliyi tabancayla vuran sürücü tutuklandı

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Adana'da trafik tartışmasında motosikletliyi tabancayla vuran sürücü tutuklandı
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Adana'da 27 Ağustos saat 23.00 sıralarında trafikte yol verme anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada otomobil sürücüsü, Suriye uyruklu motosikletliyi tabancayla vurarak öldürdü. Sarıçam'da saklandığı dairede yakalanan sürücü, emniyetteki ifadesinin ardından tutuklandı.

ADANA'da trafikte tartıştığı Suriye uyruklu Taha Humsi'yi (22), çıkan kavgada tabancayla öldüren Cihan Olcay (22), yakalandı. İfadesinde, "Trafikte makas atarak ilerliyordu. Tepki gösterince önümü kesti. Bir anlık öfkeyle ateş ettim" diyen Olcay, tutuklandı.

Olay, 27 Ağustos saat 23.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu motosiklet sürücüsü Taha Humsi, trafikte yol verme anlaşmazlığı nedeniyle otomobil sürücüsü Cihan Olcay ile tartıştı. İddiaya göre Humsi, Olcay'ın aracının önünü kesti. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Olcay, belinden çıkardığı tabancayla Humsi'yi vurup, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, hastaneye götürdüğü Humsi, kurtarılamadı. Taha Humsi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

SAKLANDIĞI DAİREDE YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelinin kimliğini belirledi. Şüphelinin, Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını belirleyen polis, adrese düzenlenen operasyonla Cihan Olcay'ı gözaltına aldı. Emniyete götürülen Olcay, ifadesinde, "Trafikte makas atarak ilerliyordu. Tepki gösterince önümü kesti. Bir anlık öfkeyle ateş ettim" dedi.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cihan Olcay, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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