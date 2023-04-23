Lütfü Türkkan: "Utanmadan Sıkılmadan Şehitler Üzerinden Siyaset Yapanlar Bize Laf Söylemesinler.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "Utanmadan sıkılmadan şehitler üzerinden, mukaddes değerlerimiz üzerinden siyaset yapanlar, sadece bir pornocu meczup provokatörü karşımıza dikip şehitlerimiz üzerinden bize laf söylemesinler. Biz onların kim olduğunu biliyoruz. Neler yaptığını biliyoruz. Provokatörü nasıl VIP’ten Ankara’ya getirip Beştepe’ye götürdüklerini de biliyoruz. Ama tutmaz. Siz gerçekten şehit olan Gaffar Okkan’ın katillerine listesinde yer veren, şehit babasına karaktersiz diyen insanlarsınız" dedi.

SEFA GARDİYANOĞLU

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "Utanmadan sıkılmadan şehitler üzerinden, mukaddes değerlerimiz üzerinden siyaset yapanlar, sadece bir pornocu meczup provokatörü karşımıza dikip şehitlerimiz üzerinden bize laf söylemesinler. Biz onların kim olduğunu biliyoruz. Neler yaptığını biliyoruz. Provokatörü nasıl VIP'ten Ankara'ya getirip Beştepe'ye götürdüklerini de biliyoruz. Ama tutmaz. Siz gerçekten şehit olan Gaffar Okkan'ın katillerine listesinde yer veren, şehit babasına karaktersiz diyen insanlarsınız" dedi.

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı, dün bayramlaşma programı düzenledi. Programa İYİ Parti Kocaeli Milletvekili ve Adayı Lütfü Türkkan, Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, İl SKM Başkanı Zekeriya Özak, Kocaeli milletvekili adayları, il ve ilçe yöneticileri katıldı.

Şehit yakınına hakaret ettiği iddiasıyla dokunulmazlığı kaldırılan Lütfü Türkkan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"PROVOKATÖRÜ NASIL VIP'TEN ANKARA'YA GETİRİP BEŞTEPE'YE GÖTÜRDÜKLERİNİ DE BİLİYORUZ"

"Bu iktidarın son günlerinin yaşandığı bugünlerde Diyarbakır'da halkın sevgilisi olan gerçekten Türk Polis Teşkilatı'nın göz bebeği, Gaffar Okkan'ın katillerine listesinde yer verenlerin sakın ola İYİ Parti'ye söz söylemeye hakkı olduğunu düşünmesinler. Utanmadan sıkılmadan şehitler üzerinden, mukaddes değerlerimiz üzerinden siyaset yapanlar, sadece bir pornocu meczup provokatörü karşımıza dikip şehitlerimiz üzerinden bize laf söylemesinler. Biz onların kim olduğunu biliyoruz. Neler yaptığını biliyoruz. Provokatörü nasıl VIP'ten Ankara'ya getirip Beştepe'ye götürdüklerini de biliyoruz. Ama tutmaz. Siz gerçekten şehit olan Gaffar Okkan'ın katillerine listesinde yer veren, şehit babasına karaktersiz diyen insanlarsınız. Gerçek şehit, Gebzeli şehidimiz Numan Dede'nin ağabeyi Abdurrahman Dede de aramızda, bizi şereflendirdi."