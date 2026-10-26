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Libya'da ICAO'nun 2015'te getirdiği hava sahası kısıtlamaları 11 yıl sonra kaldırıldı

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Libya Ulaştırma Bakanlığı, BM’ye bağlı ICAO’nun 2015’te getirdiği hava sahası kısıtlamalarının 11 yıl sonra kaldırıldığını duyurdu. Libya’ya şu anda uçuş yapan az sayıda havayolunun seferleri Tunus, Ürdün, Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Sudan ile sınırlıydı.

Libya Ulaştırma Bakanlığı, ülkedeki iç savaş sırasında BM'ye bağlı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından 2015 yılında getirilen hava sahası kısıtlamalarının 11 yıl sonra kaldırıldığını duyurdu.

Libya hava sahasındaki uluslararası kısıtlamalar kaldırıldı. Libya Ulaştırma Bakanlığı, ülkedeki iç savaş sırasında BM'ye bağlı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından 2015 yılında getirilen hava sahası kısıtlamalarının 11 yıl sonra kaldırıldığını duyurdu. Bakanlık, resmi olarak 23 Ekim'de alınan kararın, ICAO Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar tarafından Katar'ın başkent Doha'da düzenlenen Orta Doğu sivil havacılık yetkilileri toplantısının açılışında ilan edildiğini belirtti.

Bakanlık, "Bu karar, son dönemde kaydedilen kayda değer ilerlemenin ve Libya sivil havacılık sektörünün kabiliyetlerine duyulan güvenin bir sonucu olarak alınmıştır" dedi.

Libya'ya şu anda uçuş gerçekleştiren az sayıda havayolu şirketi bulunurken, söz konusu seferler Tunus, Ürdün, Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Sudan gibi destinasyonlarla sınırlıydı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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