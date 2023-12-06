Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası İnovasyon Derneği Üyeleriyle Toplantı Yaptı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası İnovasyon Derneği üyeleriyle yapılan toplantıda bir araya geldi. Toplantıda, Kuşadası'nın yapılmış, yapımı devam eden ve yapılacak olan projeleri ele alındı. Başkan Günel, dernek üyelerinin projeleri hakkında bilgi verdi ve destek sözü verdi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası İnovasyon Derneği üyeleri ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Kentteki yapılmış, yapımı devam eden ve yapılacak olan projelerin ele alındığı toplantıya Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Kuşadası İnovasyon Derneği Başkanı Zeynel Doğan, Kuşadası İnovasyon Derneği Başkan Yardımcısı Serhan Cellat ve çok sayıda dernek üyesi katıldı. Göreve geldiği günden beri birçok sivil toplum örgütü ve dernek ile temas kuran Başkan Ömer Günel, "Kente hizmet etmek içintüm dernek ve sivil toplum örgütlerinin getireceği tüm projelere her zaman destek vermeye hazırız. Dört yıllık hizmet süremiz boyunca Kuşadası için tüm gücümüzle çalıştık, çalışmaya önümüzdeki dönem de devam edeceğiz" dedi.

Kuşadası'nın dünü bugünü ve yarını için yapılacak tüm projelerin masaya yatırıldığı toplantıda dernek üyeleri, Başkan Ömer Günel'in yeni hizmet döneminde gerçekleştireceği projeler hakkında bilgiler alarak fikir alışverişinde bulundu. Dernek Başkanı Zeynel Doğan, " Başkan Ömer Günel'in dernek mevzuatını çok iyi bildiğini bildiğimiz ve tüm derneklerin kente yarar sağlayabilecek projelerine destek vereceğinden emin olduğumuz için bugün burada bizi çok iyi anlayacağını ve beraber birçok proje üreteceğimizi düşünüyor, katılımı için kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

Toplantıda dernek üyelerinin sorularını yanıtlayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi'nin projesinin çok yakın zamanda başlayacağını belirterek, yapılacak olan projenin Kuşadası halkına ve Kuşadası esnafına büyük hizmet edeceğinin müjdesini dernek üyeleri ile paylaştı.

Güzelçamlı'ya altyapı 2024 yılının ilk yarısında gelecek

Kuşadası'nın köklü problemi olan altyapı sorununun büyük ölçüde çözüldüğüne değinen Başkan Ömer Günel, "Bugüne kadar en çok yatırım yaptığımız mahallelerden birisi Güzelçamlı ve Davutlar oldu. Davutların altyapı problemini tamamen ortadan kaldırdık. Şimdi de Güzelçamlı'nın altyapı probleminin çözümü için düğmeye bastık. 2024 yılının ilk yarısında Güzelçamlı Mahallesi'nde altyapı problemi kalmamış olacak" dedi.

"Hizmet çağı devam edecek"

Yerel seçim süreciyle alakalı soruları yanıtlayan Başkan Ömer Günel, "Kuşadası'nda 30 yıldır süregelen problemlere rağmen hiçbir zaman mazeret üretmeden çalıştık. Hizmet sürecimizin devamlılığıyla alakalı net bir şekilde Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları arasında sayıldığımızı açıkça ifade edebilirim. Bu nedenle adaylığımızla alakalı en ufak bir tereddüdümüz yok. Önümüzdeki günlerde adaylık kararı açıklanacak ve biz hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

Sahil bandına düzenleme geliyor

Kuşadası'nın 'yorgun kent' imajının büyük ölçüde silindiğine değinen Başkan Ömer Günel, "Kuşadası eski kaldırım taşlarıyla, kötü peyzajıyla yorgun bir kentti. Bu imajı 4 yıllık hizmet süremizde sildik ve silmeye devam edeceğiz. Şu an Kuşadası'na giren insanları önce renkli peyzajımız ve düzgün asfaltlarımız karşılıyor. Kuşadası'nın yeni dinamik görüntüsüne uygun olarak sahil bandında bu sezon başladığımız işe iki sezon boyunca devam ederek bitireceğiz. Kentin sahili seyir teraslarıyla, peyzajıyla, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla bambaşka bir yer olacak ve bizim attığımız en önemli imzalardan biri olacak" dedi.

Kente hizmet için yeni projelerin üretileceğini ve Kuşadası Belediyesi'yle ortak çalışmaların devam edeceğini belirten Kuşadası İnovasyon Derneği üyeleri, Başkan Ömer Günel'e teşekkürlerini iletti. Toplantı sonunda bir sonraki buluşmanın İstasyon Kuşadası'nda gerçekleşmesi planlandı. - AYDIN