Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Bilecik'te Yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" Erkekler Türkiye Finali, bu yıl Bilecik'in Söğüt ilçesinde gerçekleştirildi.

Söğüt'te, Ertuğrulgazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesinde Ertuğrulgazi Camii'nde yapılan programa, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, vali yardımcıları, İl Müftüsü Ahmet Dilek, ilçe müftüleri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yarışmada Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Dr. Osman Şahin ve Kurul üyeleri jüri olarak görev aldı.

Açılış konuşmasında İl Müftüsü Ahmet Dilek, "Bugün burada sadece bir yarışma gerçekleştirmiyoruz; aynı zamanda Ertuğrulgazi, Şeyh Edebali ve Dursun Fakih Hazretlerinin manevi huzurlarında Kur'an-ı Kerim'in nurunu gönüllerimize taşıyoruz" dedi.

Hafız Dr. Osman Şahin ise, "Geçtiğimiz yıl Ahlat'ta gerçekleştirdiğimiz yarışmayı bu yıl Söğüt'te yapıyoruz. Rabbim, Kur'an-ı Kerim'in şefaatine hepimizi nail eylesin" ifadelerini kullandı.

Kur'a çekimiyle başlayan yarışmada din görevlileri, güzel okuma ve meal sunumunda hünerlerini sergiledi. Yarışma sonunda Bayburt'tan İrfan Dönmez birinci, Aydın'dan Muhammed Ali Akgün ikinci, İstanbul'dan Mahfuz Baka ise üçüncü oldu.

Dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi. Birincilik ödülünü ise Vali Faik Oktay Sözer verdi. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BİLECİK