"Külliye'de Ramazan" programı coşkuyla devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri, Mehteran takımı eşliğinde coşkuyla devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen etkinlikler, Külliye'nin farklı alanlarında yer alan açık hava alanları ve salonda çeşitli kültürel ve sosyal aktivitelerle zenginleştiriliyor. Programlar, ailelerin birlikte vakit geçirebileceği bir ortam oluştururken, aynı zamanda İslam dünyasının geleneksel Ramazan uygulamalarını modern bir dille harmanlıyor.

Çocuklar Ramazan'ın manevi havasını yaşayacak

Külliye'deki etkinliklerde Ramazan'a özgü dini sohbetler, ilahi dinletileri, hat sanatı sergileri, geleneksel Ramazan sahneleri ve çeşitli atölye çalışmaları yer alıyor. Etkinliklerin bir diğer önemli parçası ise çocuklar için düzenlenen Ramazan temalı atölye ve etkinlikler. Çocuklar, Ramazan'ın manevi değerleri hakkında bilgilendirilirken eğlenceli bir şekilde vakit geçirme fırsatı buluyor.

Bu yılki etkinliklerin, Ramazan'ın paylaşma ve yardımlaşma gibi manevi değerlerine vurgu yapmayı amaçladığını belirten yetkililer, etkinliklerin halkla iç içe olmanın yanı sıra kültürel mirası yaşatma ve toplumsal dayanışmayı güçlendirme gibi önemli hedefleri olduğunu ifade etti. Ayrıca, "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinin, Ramazan'ın sadece ibadet yönüyle değil, sosyal yönüyle de halkla buluşmayı amaçladığı vurgulandı.

Külliye'de kültürel ve dini açıdan derinlemesine bir deneyim yaşanıyor

Külliye'deki etkinliklere Ramazan ayı boyunca katılım yüksek oranda. Ramazan'ın manevi havasını en iyi şekilde yaşamak isteyen Ankaralılar, etkinlikler için erken saatlerde Külliye'ye gelerek bu özel deneyimi yaşamak için sıraya giriyor. Ziyaretçiler, hem kültürel hem de dini açıdan derinlemesine bir deneyim elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Etkinlikleri okul arkadaşlarıyla birlikte takip eden Ahmet Enes Tek, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Güzel geçiyor çok şükür. Oruçlarımızı tamamen tutuyoruz. Böyle devam etmek istiyoruz. Etkinlikler gayet güzel de oluyor. İnşallah devamı da gelir. Ramazan benim için oruç demek. Mutluluk ve huzur demek" ifadelerini kullandı.

Yusuf Eymen ise yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla birlikte geldiğini belirterek, "Bunların hepsi benim en yakın arkadaşlarım. Hacıvat ve Karagöz boyama çok güzeldi. Ramazan fakir insanları anlamak aklıma geliyor. Onlar her zaman yemek yiyemiyor ama biz sadece Ramazan ayında yemiyoruz. Aklıma fakir insanları empati etmek geliyor" şeklinde konuştu.

Muhammed Yusuf Cihan ise "Mutluluk ve fakirleri anlamamı sağlıyor. Sizin de buraya gelmenizi istiyorum" ifadesini kullandı.

Hazal Yılmaz ise "Çok güzel ve eğlenceli geçiyor. Buraya geldim daha da eğlenceli oldu. Ramazan fakir insanlar ile bizim aynı katta olmamız ve empati kurmamız anlamına geliyor" dedi. - ANKARA