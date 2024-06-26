Küçükbaş hayvanlar yayladan sürgün yedi

Küçükbaş hayvanlarının yayladan kovulduğunu iddia eden köylüler ne yapacağını şaşırdı

TRABZON - Trabzon'un Hayrat ilçesinde küçükbaş hayvanlar otlamaları için çıkarıldıkları yayladan sürgün yedi. Hayvanların jandarma ekipleri tarafından yayladan köye indirilerek bir ahıra kapatıldığını ileri süren hayvan sahipleri, duruma tepki gösterdi.

Olay, Hayrat ilçesine bağlı Cihali yaylasında meydana geldi. İddiaya göre, Temel Baş isimli vatandaş, yaklaşık 250 küçükbaş hayvanı otlattığı sırada İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kendisinin yaylada izinsiz hayvan otlattığını, aşağıya inmesi gerektiğini dile getirdi. Duruma itiraz eden Baş, bu kez jandarmanın hayvanları yayladan aşağıya indirmeye çalıştığını cep telefonu ile kaydetmeye başladı. Jandarma ekiplerinin kendisine yaptığının yasal olmadığını, cep telefonu ile kayıt alamayacağını söylemesi üzerine gözaltına alınmaktan korkan Baş, kaçarak orayı terk etti. İddiaya göre arkasından jandarma ekipleri hayvanları köyleri olan Hayrat ilçesine bağlı Yeniköy köyüne indirdi. Hiçbir şekilde kendilerine bir tebligat yapılmadığını iddia eden Baş, kendisinin ve kendisine hayvanını emanet eden köylülerin mağdur edildiğini söyledi.

Jandarma ekiplerinin hayvanları yayladan indirip ahıra koyduğunu ifade eden Baş, hiç kimsenin hayvanları jandarmadan teslim alamadığını iddia etti. Baş, "Ben yaylaya çıktım ve jandarma geldi. Ben hayvanları otlatıyordum buldular beni. Hayvanı süreceğiz dediler. Ben de o sıra onlara fotoğraf çektim. 'Yasaktır fotoğraf çekemezsin' dedi ve ben de bunun üzerine 'Senin yaptığın yasak değil mi hayvanı süreceksin' dedim. 'Savcılığa şikayet edeceğim seni' dedi ve yakalamak isteyince ben kaçtım. Hayvanı saymak istediler ancak sayamadılar, sürdüler hayvanı indirdiler aşağıya. Jandarma hayvanları aşağıya indirdi. Akşam saatlerinde beni arkadaş aradı. Hayvanı koymuşlar ahıra gitmişler. Bizden kimse teslim almadı. Geceden beri hayvanlar açtır. Gelmiş koymuş onu ahıra" ifadelerini kullandı.

Bir WhatsApp mesajı dışında hiçbir belge tebliğ edilmediğini iddia eden Baş, "İlçe tarım müdürü WhatsApp'tan yazdı bana. '205 tane hayvanını ahıra koyduk. Hayvanlarını teslim al' dedi. 150-200 yıldır biz o bölgede yaylacılık yapıyoruz. CİMER ve diğer kurumlara şikayette bulundum, henüz bir karşılığı olmadı. Onlar bana 'Mera da tapun yok, kaçak otlatıyorsun' diyor. Otlattığım yerde tapum yok ama aşağıda var. Orası mera alanı olduğu için hiç kimsenin tapusu yok" şeklinde konuştu.

"Bu hayvanlar burada ölüyorlar"

Köy sakinlerinden Salih Altıner ise Jandarma ekiplerinin hayvanları ahıra koyduğu andan itibaren hayvanların aç ve susuz olduğunu, bakımını hiç kimsenin yapmadığını iddia ederek, "Geceden beri açlıktan, susuzluktan ölüyor bu hayvan. Bunun hesabını kim verecek? Bu hayvanların ne olacağını kimse bilmiyor. Bu hayvanların bir tanesi ölse benim içim yanıyor" dedi.

Küçükbaş hayvanların resmi tutanak olmadan ahırlara konulmasına tepki gösteren bir başka köy sakini ve mal sahibi İsa Yılmaztürk de, "Gelip bu mallı bu ahıra tıkıyorsun. Yemek vermiyorsun, ot vermiyorsun, su vermiyorsun, kimseye bu malı resmi tutanak ile teslim etmiyorsun" ifadelerini kullandı.

"Bu hayvanlara böyle eziyet olur mu?"

Ahmet Altıner isimli vatandaş ise, hayvanların yayladan indiriliyorken zarar gördüğünü ve topallamaya başladığını dile getirerek, "Bu hayvanları bu vaziyete getirmek inanır mısın vicdansızlıktır? Bu insanların kimseye zararı yok. Bu hayvanların gübresinden bu halk faydalanıyor, sütünden, her şeyinden" dedi.

"Bir tane köpek bir yerde öldürülse hemen tepki gösteriyorlar"

Bir başka köy sakini Mevlut Baş ise, "Biz her sene oraya çıkıyoruz. Kaymakamlık engel olmaya çalışıyor. Kanuni işlemlerimizi yürütüyoruz. Yazık günah. Şu hayvanlar şurada zulüm çekiyorlar. Bir tane köpek bir yerde öldürülse hemen tepki gösteriyorlar. Ama buradaki hayvanlar, 250 baş hayvan zarar görüyor. Hiç kimse buna sahip çıkmıyor. Kaymakam yazısız, emirsiz müdahale etmeye çalışıyor. Elimizde herhangi bir belge yok. Hayvanları kesinlikle teslim almadım. Ben gerekli videoları çektim belirli zamanlarda, müdahale ettiler bana. Belirli videolar çekilirken elimizden jandarma aldı sildi. Bize ne teslim edildi, ne hiçbir şekilde teslim aldık. Bu hayvanlar burada ölecekler" ifadelerini kullandı.