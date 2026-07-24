KSÜ Rektörü Okumuş: İlk 50 Üniversite Arasına Gireceğiz

KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda üniversitenin gelecek vizyonunu anlattı. Türkiye'nin ilk 50 üniversitesi arasına girmeyi hedeflediklerini açıklayan Okumuş, uluslararası öğrenci sayısının artırılmasından araştırma projelerine, bilimsel yayınlardan akreditasyon çalışmalarına kadar birçok alanda yeni adımlar atacaklarını ifade etti.

BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programında kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Programda üniversitenin mevcut durumu, yürütülen çalışmalar ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Okumuş, KSÜ'yü Türkiye'nin ilk 50 üniversitesi arasına taşımayı ve araştırma üniversitesi statüsüne ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

İLK HEDEF TÜRKİYE'NİN İLK 50 ÜNİVERSİTESİ ARASINA GİRMEK

Rektör yardımcıları ile KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi'nin de katıldığı programda konuşan Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, 19 Mart'ta göreve başlamasının ardından geçen dört aylık süreçte üniversitenin tüm akademik ve idari birimlerini ziyaret ettiklerini belirtti. Akademik ve idari personelle birebir görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Okumuş, çalışan memnuniyetini önceleyen bir yönetim anlayışı benimsediklerini kaydetti.

KSÜ'nün 34 yıllık geçmişine rağmen mevcut sıralamasını yeterli bulmadıklarını dile getiren Okumuş, üniversitenin bugün Türkiye'de yaklaşık 70-80'inci sıralarda yer aldığını belirterek, "İlk hedefimiz Türkiye'nin ilk 50 üniversitesi arasına girmek, ardından araştırma üniversitesi statüsünü kazanmak" dedi.

ULUSLARARASILAŞMA ÇALIŞMALARI ARTIRILACAK

Uluslararasılaşmanın öncelikli hedefler arasında yer aldığını ifade eden Okumuş, üniversitede halen yaklaşık 600 uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü, bu sayının artırılması için yurt dışındaki eğitim fuarlarına katılım sağlanacağını ve uluslararası tanıtım faaliyetlerine ağırlık verileceğini söyledi. Deprem sonrası Kahramanmaraş'a yönelik oluşan olumsuz algının geride bırakılması gerektiğini vurgulayan Okumuş, kentin güvenli ve yaşanabilir bir şehir olduğunun uluslararası platformlarda daha etkin şekilde anlatılacağını belirtti.

Erasmus ve benzeri öğrenci değişim programlarının daha aktif kullanılmasını hedeflediklerini kaydeden Okumuş, yurt dışından gelecek öğrenci ve akademisyen hareketliliğini artıracak projeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

BİLİMSEL YAYIN VE PROJE DESTEKLERİ ARTIRILACAK

Göreve geldikten sonra çok sayıda uluslararası iş birliği protokolü imzaladıklarını belirten Okumuş, önemli olanın protokol sayısı değil, bu anlaşmaların somut sonuçlar üretmesi olduğunu söyledi. İmzalanan protokollerin ortak araştırmalar, öğrenci değişimleri, bilimsel projeler ve akademik yayınlarla destekleneceğini dile getirdi.

Bilimsel yayın kalitesini artırmaya yönelik yeni teşvik mekanizmaları oluşturacaklarını açıklayan Okumuş, özellikle uluslararası indekslerde yer alan Q1 ve Q2 kategorisindeki dergilerde yapılacak yayınların destekleneceğini, açık erişimli dergilerdeki yayın ücretlerinin üniversite tarafından önemli ölçüde karşılanacağını bildirdi.

Araştırma üniversitesi hedefi doğrultusunda TÜBİTAK, Avrupa Birliği, DOĞAKA ve uluslararası fonlardan daha fazla yararlanmayı amaçladıklarını dile getiren Okumuş, akademisyenlere proje hazırlama ve yürütme süreçlerinde destek verecek yeni yapılanmalar oluşturacaklarını kaydetti.

KALİTE VE AKREDİTASYON SÜRECİNE VURGU YAPTI

Kalite ve akreditasyon çalışmalarına da değinen Okumuş, KSÜ'nün kurumsal akreditasyon başvurusunun yapıldığını, birçok lisans programının da akreditasyon sürecine girdiğini belirtti. Eğitim kalitesini ulusal ve uluslararası standartlarla belgelendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Okumuş, bunun öğrenci tercihleri açısından da önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Üniversitenin yaklaşık 32-33 bin öğrencisi bulunduğunu belirten Okumuş, yeni bölüm açarak öğrenci sayısını artırmayı değil, mevcut programların niteliğini yükseltmeyi hedeflediklerini ifade etti. Laboratuvar altyapılarının güçlendirileceğini ve mezunların istihdam edilebilirliğinin artırılmasına odaklanacaklarını vurgulayan Okumuş, kalite odaklı büyüme anlayışıyla hareket edeceklerini söyledi.

PROGRAM HATIRA FOTOĞRAFIYLA SONA ERDİ

Programın sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, yerel basının üniversitenin çalışmalarının kamuoyuna doğru şekilde aktarılmasında önemli bir görev üstlendiğini belirterek tüm gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Kahvaltı programı, karşılıklı görüş alışverişi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.



Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu