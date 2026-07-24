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Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi

Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi
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Manisa Milletvekili Özgür Özel liderliğinde CHP’den istifa eden 90 milletvekilinin kurucusu olduğu Yeni Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın faaliyetteki siyasi partiler listesine resmen işlendi. Partinin Genel Merkez adresi ve resmi kuruluş tarihinin sistemde yer almasıyla birlikte siyaset sahnesindeki yeni oluşum hukuki statü kazandı.

Manisa Milletvekili Özgür Özel önderliğinde kurulan "Yeni Parti", resmiyet kazanarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın faaliyette bulunan siyasi partiler listesine dahil edildi.

90 MİLLETVEKİLİ KURUCULAR KURULUNDA YER ALDI

CHP'den istifa eden 90 milletvekilinin Kurucular Kurulu’nda yer aldığı Yeni Parti, İçişleri Bakanlığı'na yapılan başvurunun ardından vakit kaybetmeksizin hukuki statü kazandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resmi web sitesindeki "Siyasi Partiler" listesine işlenen kayıtlarda, partinin genel merkezi, adresi ve resmi kuruluş tarihi yer aldı.

SİYASETTE YENİ DÖNEM RESMEN BAŞLADI

Özgür Özel’in Genel Başkanlığında kurulan Yeni Parti'nin Yargıtay sistemine girmesiyle birlikte, Meclis'teki sandalye dağılımı ve siyaset dengeleri de baştan şekillendi. Resmiyet kazanan partinin önümüzdeki günlerde TBMM'de grup kurma çalışmalarını tamamlaması bekleniyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıfrknaknc93@gmail.com:

önüne gelen parti kuruyor 150 den fazla parti var boş boş

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