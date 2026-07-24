En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis'ten geçti

Kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören 18. madde kabul edildi.

DÜZENLEME MECLİS'TEN GEÇTİ

TBMM Genel Kurulunda, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesine devam edildi.

En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemede önemli bir aşama geride kaldı. Kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören 18. madde kabul edildi.

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığında artış yapılması hedeflenirken, teklifin Genel Kurul'daki görüşmeleri devam ediyor.

Kanun teklifinin tüm maddelerinin kabul edilmesinin ardından düzenlemenin yasalaşma süreci tamamlanacak.

6 MADDE DAHA KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 6 maddesi daha kabul edildi.