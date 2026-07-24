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En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis'ten geçti

En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis'ten geçti
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En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis'ten geçti. Yeni düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya yükseldi.

Kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören 18. madde kabul edildi.

DÜZENLEME MECLİS'TEN GEÇTİ

TBMM Genel Kurulunda, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesine devam edildi.

En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemede önemli bir aşama geride kaldı. Kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören 18. madde kabul edildi.

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığında artış yapılması hedeflenirken, teklifin Genel Kurul'daki görüşmeleri devam ediyor.

Kanun teklifinin tüm maddelerinin kabul edilmesinin ardından düzenlemenin yasalaşma süreci tamamlanacak.

6 MADDE DAHA KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 6 maddesi daha kabul edildi.

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıkobradeniz78 null:

oh be iyi oldu bu para harca harca bitmez teşekkürler.

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Haber Yorumlarımurat özkan:

milletin seçtiği millete sadaka veriyor kendileri 350 bin maaş alıyor bu millet bunu dibine kadar hakediyor zerre acımıyorum en güzelini yapıyor bunlara başarılarının devamını diliyorum

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Haber Yorumlarıİbrahim Coşkun:

Onay vermezler aslında da kendilerine yapılacak zam olunca o yüzden

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