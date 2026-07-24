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Yeni Parti'nin grup başkanvekilleri belli oldu

Yeni Parti'nin grup başkanvekilleri belli oldu
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Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel A takımını değiştirmedi. Yeni Parti'nin grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın oldu.

Yeni Parti'nin grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın oldu.

ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ'NİN GENEL BAŞKANI OLDU

Özgür Özel ve ekibi tarafından Yeni Parti'yi kurmak için hazırlanan başvuru belgeleri, İçişleri Bakanlığı'na teslim etti. Bu çerçevede Yeni Parti'ye geçmek için Özel dahil, 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti.

İstifaların ve başvurunun ardından, YENİ Parti Kurucular Kurulu'nun ilk toplantısı Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1926 yılında kurulan, ilk fahri başkanlığını İsmet İnönü'nün üstlendiği Anadolu Kulübü'nde yapıldı. Burada gerçekleştirilen toplantıda Özgür Özel, oy birliği ile Genel Başkanlığına seçildi.

GRUP BAŞKANVEKİLLERİ AYNI KALDI

Özgür Özel genel başkan seçildikten sonra A takımını da belirledi. Yeni Parti'nin grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın oldu. 3 isim CHP'deyken de grup başkanvekiliydi.

Turan Yiğittekin
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