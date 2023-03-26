'Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop' filmi sinemadan önce depremzede çocuklarla buluştu

Afetzede çocuklara moral vermek için, Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu tarafından organize edilen "Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop!" filminin ilk gösterimi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 kent arasında yer alan Osmaniye'de gerçekleştirildi. Programa, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Türk animasyon yapımcısı ve karikatürist, Kral Şakir'in yazarı Varol Yaşaroğlu, çok sayıda afetzede çocuk ve aileleri katıldı. Kral Şakir maskotlarının müzikli oyunlarının ardından, "Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop!" sinema filminin çocuklara özel gösterimi yapıldı.

"ÇOCUKLARIMIZIN YÜZÜ BİRAZ OLSUN GÜLDÜ"

Film gösterimine katılan Vali Erdinç Yılmaz, "Çocuklarımızın biraz olsun yüzlerinin gülmesi, onları rahatlatmak ve bu günleri geride bırakabilmeleri adına yapılan bu çalışmalar çok güzel olmakta. Bu bağlamda, Osmaniye Belediye Başkanımıza, yönetimine, bu organizasyon ve Ramazan ayı dolayısıyla yaptığı dolu dolu faaliyetler için teşekkür ediyorum" dedi.

"BU KASVETLİ ATMOSFERİ DAĞITMAK İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ"

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ise konuşmasında, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen bir deprem felaketinin yaşandığını ve Osmaniye'nin de bundan çok ciddi anlamda etkilendiğini belirtti. Başkan Kadir Kara, "Biz bu kasvetli, içerisine düşmüş olduğumuz zor ortamdan kurtulabilmek için elimizden geldiğince, başta devletimiz, hükümetimiz, cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün kurumlarımızla faaliyet gösteriyoruz, gayret sarf ediyoruz. Bunun yanı sıra siz sevgili çocuklarımızı da unutmuyoruz. Sizlere moral vermek için bu programları düzenliyor ve düzenlemeye devam edeceğimizi bilmenizi istiyorum" diye konuştu.

31 MART'A SİNEMALARDA

Kral Şakir'in yazarı Varol Yaşaroğlu ise "Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop! "filminin aslında 31 Mart'ta gösterime gireceğini ama ilk defa hiçbir sinemada gösterime girmeden deprem bölgesi Osmaniye'de çocuklara moral vermek için gösteriminin yapıldığını söyledi.

"DEPREM BÖLGESİNDEKİ BÜTÜN İLLERİ DOLAŞACAĞIZ"

Yaşaroğlu, "Bu etkinliğimizi Acun Ilıcalı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki durağımız Adıyaman ve ondan sonra devam edecek. Deprem bölgesindeki bütün illeri dolaşacağız. Bugün Osmaniye'de filmin ilk gösterimi siz değerli çocuklarımız için yapılacak olmasından çok mutluyum. Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop! Filmi şuanda ilk kez yayınlanıyor ve ilk kez sizler izleyeceksiniz. İyi seyirler diliyorum. Ayrıca Acun Ilıcalı'nın da sizlere çok sevgileri ve selamları var" dedi.

ÇOCUKLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Konuşmaların ardından, Varol Yaşaroğlu, Kral Şakir ve Fil Necati Maskotları ile birlikte salondaki çocuklarla beraber hatıra fotoğrafı çektirdi. Salonu dolduran afetzede çocuklar, ilk kez Osmaniye'de gösterimi yapılan "Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop!" filmini aileleri ile birlikte izleyerek keyifli anlar yaşadı.