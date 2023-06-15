Koruma Altındaki İkizdere Vadisinde Reis Holding Tarafından Yürütülen Hes Projesinde, Çed İçin Halkı Bilgilendirme Toplantısı İptal Edildi

Reis RS Enerji Elektrik Üretim Sanayi tarafından Rize'nin İkizdere ilçesinde 'İkizdere-Dereköy HES' Projesi için başlatılan ÇED sürecinde, 22 Haziran’da yapılması planlanan halkı bilgilendirme toplantısı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından iptal edildi. İptal kararını duyuran AKP Rize Milletvekili Muhammed Avcı, “Bölgenin tamamında hiçbir şekilde HES ve benzeri bir yatırımın yapılmamasını istiyoruz” dedi.

GENÇAĞA KARAFAZLI

Reis RS Enerji Elektrik Üretim Sanayi tarafından Rize'nin İkizdere ilçesinde 'İkizdere- Dereköy Hes' Projesi için başlatılan ÇED sürecinde, 22 Haziran'da yapılması planlanan halkı bilgilendirme toplantısı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından iptal edildi. İptal kararını duyuran AKP Rize Milletvekili Muhammed Avcı, "Bölgenin tamamında hiçbir şekilde HES ve benzeri bir yatırımın yapılmamasını istiyoruz" dedi.

Reis RS Enerji Elektrik Üretim Sanayi tarafından Rize, İkizdere ilçesi, Dereköy Köyü Mevkii, Kabahor Deresi adresinde yapmayı planladığı HES projesiyle ilgili ÇED sürecini başlatmıştı. Reis Holding, 'halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılımı toplantısının' 22 Haziran saat 10.00'da İkizdere Öğretmenevi toplantı salonunda yapılacağını duyurmuştu.

İkizdere Belediye Başkanı, MHP'li Hakan Karagöz, Facebook hesabında yaptığı açıklamada, şu değerlendirmeleri yaptı.

"Değerli İkizdereli hemşerilerim... Son günlerde İkizdere'mizde gündemde olan 87 mgw gücündeki Reis enerji (RS) tarafından yapılmak istenen HES (hidro elektrik santralı) ile ilgili 22 Haziran 2023 tarihinde İkizdere öğretmenevinde ÇED (çevre değerlendirme) toplantısı hakkında kamuoyuna doğru bilgi akışını sağlamak noktasında bu yazıyı yazma ihtiyacı hasıl oldu.

Öncelikle, yıllar önce İkizdere vadisinde projelendirilen yaklaşık 29 HES projesi İkizdere halkı tarafından verilen büyük mücadele sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'burada kantarın topuzu kaçmış' denip durdurulmuştur ve o gün bu gündür bölge halkı sayın Cumhurbaşkanımıza her daim sahip çıkmıştır, minnettardır.

"CUMHURBAŞKANINA YÜZDE 88,32 OY VERMEMİZİN ÖDÜLÜ BU HES Mİ?"

Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde de bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza Rize ili içinde en yüksek oy oranı olan yüzde 88,32 oranında oy vererek Cumhurbaşkanımızın ilçesi olan Güneysu ilçesini de geri bırakarak göstermiştir. İkizdere halkı Cumhurbaşkanını bir başka seviyor. Kaldı ki bu HES projesinin yapılmak istenen alan birinci derece SİT ve korumalı SİT alanı içinde. Bu haber alır almaz görüşmeler başladık gerekli yerler bürokrasi ve siyasi iradenin ilgili makamları ile gerek sözlü gerekse ilgili (muhtar, STK) kurumlar tarafından dilekçeler verildi. İkizdere halkı 22 Haziran da yapılacak olan ÇED toplantısına odaklandı bu toplantı burada kesinlikle yapılmayacak, nasıl yıllar önce mücadele ettiysek yine edeceğiz sesimizi sayın Cumhurbaşkanına da duyuracağız, bizim kendisine yüzde 88,32 oy vermemizin ödülü bu HES mi diyor. İkizdereliler, bizler, ilimiz siyasi iradesi ve İkizdere halkı topyekün asla devlet yatırımlarına karşı değil, her daim devletinin yanında.

"BU VADİ DÜNYADA KORUNMASI GEREKEN İLK 100 VADİDEN BİRİDİR"

Yalnız UNESCO tarafından dünyada korunması gereken ilk 100 vadinin içinde olan, bitki çeşitliliği açısından Türkiye'deki bitki çeşitliliğinin yüzde 8 ini ihtiva eden, dünyada nadir bölgelerde bulunan endemik türleri bünyesinde barındıran, binlerce yıllık yaşam tarihi olan bu vadinin neyi neye feda ediliyor hesabı yapılmadan ve devamında belki de eski projelerin hortlayacağı yatırım adına çıkılan bu bilinmez yola karşı duruşunu gösterme iradesine sahiptir ve bunda kararlıdır.

"BİLGİLENDİRME TOPLANTISININ YAPTIRMAMAK İÇİN İRADEMİZİ GÖSTERECEĞİZ"

Görüştüğümüz İlimizin siyasi irade yetkilileri de bizzat bizler de bu projenin karşısındayız şirket mahkeme kararları üzerinden hareket ediyor hafta sonu bakanlarımız ilimize gelecek bu konuyu kendilerine de açacağız 22 haziranda yapılacak ÇED toplantısı da büyük ihtimalle yapılmayacak dendi. Ancak biz İkizdere halkı olarak yine de hazır bekleyeceğiz ve bu toplantının yapılmaması, toplantı yapıldı tutanaklarının imzalanmaması noktasında irademizi göstereceğiz. Aklın yolu bir, Devletimiz güçlü ihtiyaç olan enerji kaynaklarımızı birçok alandan karşılayabiliyor bu vadi gibi bölgelere artık hoyratça girilmemesi bilinci devletimizde var ve siyasi irademize güveniyoruz İkizdere'mizin yanında duracaklarına İkizdere halkı olarak inancımız tam. Yüzbinlerce yıl önce Dünyanın bu bölgesi (Kafkaslar) buzullar altındayken İkizdere vadisi mikro kılımaydı yani bu yeşillik bize dünden bugüne kalmadı yüzbinlerce yıldır bu vadi yeşil. Bırakalım yeşil kalsın üç kuruş için bu kötülüğü bu vadiye yapmayalım. İkizdere halkı müşteri olsun bu mücadelede yalnız değiller, değiliz."

"DEREKÖY HES PROJESİ YÖREDE ÇOK BÜYÜK SOSYAL PROBLEMLER ÇIKMASINA SEBEP OLACAK"

Tepkiler devam ederken; Dereköy Muhtarı Rahmi Ekşi, Yağcılar Köyü Muhtarı Mesut Aydın, Tulup Pınar Köyü Muhtarı Recep Keleş dün Rize Valiliği, İkizdere Kaymakamlığı ve Rize Orman İşletme Müdürlüğü'ne dilekçe sundu. Muhtarlar; HES projesine karşı olduklarını, projenin hayata geçmesi durumunda büyük sosyal problemlerin yaşanacağına dikkat çekti.

Dilekçede, şu ifadeler kullanıldı:

"İkizdere ilçemizde yapılması planlanan İkizdere-Dereköy HES Projesi köylerimizde mevcut olan yaşamı olumsuz etkileyecektir. Bizler bu projeyi kesinlikte istemiyoruz. Tarım arazilerimiz zaten azdır. Bu arazilerimiz de malzeme döküm alanı olarak göstermektedirler. Zaten gurbetten köylerimize dönüşler başlamıştır. Artık köylerimizde turizm faaliyetlerine başlamak için çalışmalar yapmaktayız. Ayrıca bizler orman köylüleriyiz. Ormanlarımızı bu zamana kadar koruyarak getirdik. Bu ormanların yok olmasını istemiyoruz. Ormanlara ve tarım arazilerimize zarar verecek olan bu projenin durdurulmasını istiyoruz. İkizdere ilçemiz SİT alanıdır ve turizm bölgesidir. İkizdere-Dereköy HES projesi yörede çok büyük sosyal problemler çıkmasına sebep olacak ve orman halk ilişkilerini de olumsuz etkileyecektir. Aşağıda İmzası olan biz muhtarlar bu projenin yapılmasını istemiyoruz ve gereğinin yapılmasını arz ediyoruz."

"HES VE BENZERİ BİR YATIRIMIN YAPILMAMASINI İSTİYORUZ"

Son olarak AKP Rize Milletvekili Muhammed Avcı, ÇED süreci ile ilgili bilgilendirme toplantısının iptal edildiğini duyurdu. Facebook hesabında açıklama yapan Avcı, şu bilgileri verdi:

"İkizdere Dereköy mevkinde yapılmak istenen HES'le ilgili daha önce tarih ve yer bildirilen ÇED halkın katılımı toplantısı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından iptal edilmiştir. Rize'nin turizm hedefleri ile ilgili yaptığımız tüm master planlarda çok özel bir yere sahip olan İkizdere ilçe merkezimizin üst kotlarında kalan bölgenin tamamında hiçbir şekilde HES ve benzeri bir yatırımın yapılmamasını istiyoruz. Bu görüşümüzü ilgili bakanlıklara da bildirmiş durumdayız. Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olmaya aday olan bu bölgede doğa turizmini öne çıkarmak önümüzdeki süreçte yegane hedefimiz olacaktır."