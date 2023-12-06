'Kore Türk Dostluğunun İzleri: Kore Savaşı ve Yemek' Anadolu Üniversitesi'nde konuşuldu

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi, Kore Gıda Tanıtım Enstitüsü ve Güney Kore Cumhuriyeti Tarım, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı iş birliği ile yürütülen 'Kore Mutfağı Uzmanlaşma Eğitimi Projesi' çerçevesinde 'Kore Türk Dostluğunun İzleri, Kore Savaşı ve Yemek' isimli etkinlik, Atatürk Kültür...

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi, Kore Gıda Tanıtım Enstitüsü ve Güney Kore Cumhuriyeti Tarım, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı iş birliği ile yürütülen 'Kore Mutfağı Uzmanlaşma Eğitimi Projesi' çerçevesinde 'Kore Türk Dostluğunun İzleri, Kore Savaşı ve Yemek' isimli etkinlik, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (AKM) Opera ve Bale Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Özel, Eskişehir Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Sözel, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Günay, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yılmaz, Turizm Fakültesi Kore Mutfağı Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sema Ekincek, Eskişehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ekrem Dumlu ile çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.

"Türkiye-Güney Kore ilişkileri gittikçe güçlenmekte"

Eskişehir Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, Kore Günü etkinliğinin açılışında duygu ve düşüncelerini aktararak, "Cumhuriyetimizin 100. Yılının anlamını ortaya koymak için son derece önemli bir etkinlikte bir aradayız. 1950 yılında canıyla ve sevgisiyle Güney Kore'nin yanında yer alarak bu kapsamda Güney Kore'ye büyük askeri yardımda bulunan dördüncü ülke olduk. Türk askerleri ABD'den sonra savaş yerine ulaşan ikinci birlik. Türk askerleri savaşta yoğun bir şekilde yer alarak bir başarı elde etti. Türkiye 1100 şehit vererek savaşta en çok kayıp yaşayan üçüncü büyük ülke oldu. Türk askeri savaştan etkilenen sivil halka tıbbi yardım sağlamış, Koreli çocuklara giyim ve gıda bağlamında destek oldu ve savaş yetimlerine eğitim vermek amacıyla Ankara Okulu'nu kurdu. Güney Koreliler Türkleri kan kardeşi olarak ilan etti. Bugün, Kore Savaşı'nın önemini bir kez daha anlayarak sizlerle bu etkinlikte buluştuğumuz için Eskişehir Valiliği adına çok gururluyum. Başta Cumhuriyetimizin kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bugüne kadar canını vatanı için feda etmiş tüm şehitlerimizi, Kore Savaşı şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Hayatta olan tüm Kore Savaşı gazi ve muhariplerine sağlık diliyorum" dedi.

"Türk ve Kore halkı benzer özellikler göstermektedir"

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Günay, Türk-Kore ilişkilerin geçmiş tarihine değinerek, "Tarih; savaşlar ve kültürler üzerinde değişiklikler yapmakta. Fiziksel olarak uzak kaldığımız Kore ile resmi ilişkilerimiz 1944-1949 yıllarında Güney Kore Cumhuriyeti'nin Türkiye tarafından tanınması ile başladı. Modern ilişkilerimizde ise 1950-1953 yılları arasında Kore Savaşı'na dayanıyor. Türk-Kore ilişkileri 1972 yılında imzalanan Kültür Antlaşması ile birlikte özellikle eğitim ve kültür alanlarında karşılıklı iş birlikleri başlıyor. Son yıllarda Türkiye-Güney Kore arasında ekonomik ve ticari iş birlikleri imzalanan anlaşmalarla hız kazanmakta. İki ülke arası mesafenin fazla oluşu ve farklı dini inançlarına sahip olmalarına rağmen Türk ve Kore halkı benzer özellikler göstermekte. Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kore Savaşı gazilerimizle birlikte savaşın yemek kültürüne yansımasını bir sembol olarak kullanıyor ve Kore Savaşı'nı anıyoruz" şeklinde konuştu.

"Üniversitemiz Kore Savaşı'yla ilgili bir iş birliği protokolü imzaladı"

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, Kore Savaşı Mirası Vakfına ve Anadolu Üniversitesi'nin iş birliğinden bahsederek şunları söyledi:

"Bizler Fakülte olarak 15 gün önce benzer bir konferans yapmıştık. Kore Savaşı'nın dünya tarihindeki önemine değindik. Kore Savaşı Mirası Vakfı, savaştan etkilenen ülkelerde eğitimler verilmesi adına benzer bizden de talepleri oldu. Protokol imzalayarak çalışmalarımıza başladık. Kore Savaşı'nda Türkiye'nin katkılarını hem savaş öncesi hem de savaş sonrası ile ilgili bir proje hazırlamaya başladık. Proje ekibi, Anadolu Üniversitesi personelinden oluşmakta. Ayrıca, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 4 öğretmenimizle projeyi gerçekleştiriyoruz. Bu iş birliğimizi bugünün öneminden dolayı sizlere aktarmaktan mutluyum."

"Kore mutfağını Türk mutfağıyla harmanlıyoruz"

Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sema Ekincek, proje çerçevesinden neler yaptıklarını anlatarak, "Kore Gıda Tanıtım Enstitüsü ve Güney Kore Cumhuriyeti Tarım, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen projemizin bu yıl dördüncüsünü tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Etkinliği Cumhuriyeti'mizin 100. Yıl etkinlikleri kapsamına dahil ettiğimiz için oldukça mutluyuz. Bu kapsamda Dekanımız Prof. Dr. Semra Günay'a teşekkür ediyorum. 2019 yılında Ankara Kore Kültür Merkezi Yemek Yarışması'na katılmıştık ve daha sonra böyle bir projeden haberimiz olmuştu, biz de bu tarihte projeyi başlatmış olduk. Bu yıl projemizin sona erdiği yıl" ifadelerini kullandı.

"Kore Savaşı'nın önemine değiniyoruz"

Eskişehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ekrem Dumlu ise, muharip gazilere değinerek, "Türkiye Muharip Gaziler Derneği olarak Kore-Türk dostluğu adına böyle bir etkinlikte sizlerle olmaktan çok gururluyuz. Dernek olarak Kore Savaşı'nın önemine değinerek böyle etkinliklerde yer alıyoruz, ihtiyacı olanlara yardım ediyoruz. Üniversitelere gelerek gazi ve muharip nedir, kimlere denir bunları aktarıyoruz. Kore Savaşı'nda, vatanımız uğruna savaşmış ve şehit düşmüş Mehmetçiğimizi saygıyla anıyoruz" sözlerini kaydetti.

"Kore Savaşı Türk halkı için çok önemli"

Kore Gazisi Kemal Öztürk'ün oğlu Emekli Subay Mustafa Öztürk, babasının Kore Savaşı'ndaki anılarını aktararak, şu sözleri söyledi:

"Babam Kore hatıralarını aktarırken o dönemleri tekrar tekrar yaşayarak, hissederek anlatıyor. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyet Rusya'nın Doğu Anadolu'da toprak talebi nedeniyle büyük bir mezalim yaşandı. Ekonomik koşullar o dönemde uygun değildi. Tam bu dönemde Türkiye'nin NATO'ya girmesiyle birlikte Türkiye, Kore Savaşı'na giriyor. Kore Savaşı'nı unutmamalıyız. Bu savaş, Türk halkı için oldukça önemli."

Açılış konuşmalarının ardından Kore Mutfağı Eğitmeni Jinny Hong, savaşın mutfak kültürüne yansıması olan 'Jumeokbap' yemeğinin uygulamalı anlatımını gerçekleştirdi. Kore Mutfağı Eğitmeni Jinny Hong'un sunumunun ardından Kore Kültür Merkezi tarafından 'Geleneksel Samulnori Gösterisi' ve 'Geleneksel Yelpaze Dans Gösterisi' gerçekleştirildi. Kore Günü etkinliği AKM Fuaye Alanı'nda konuklara Gimbap ikramı yapılması ile son buldu. - ESKİŞEHİR