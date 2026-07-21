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Gaziantepli iş adamından ''Salah transferine sponsor oldu'' iddialarına yanıt

Gaziantepli iş adamından ''Salah transferine sponsor oldu'' iddialarına yanıt
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Gaziantep FK eski yöneticisi İskender Kaplan, Muhammed Salah'ın Beşiktaş'a transferi için 1 milyon Euro finansal destek sağlayacağı iddialarını yalanlandı.

  • İskender Kaplan, Muhammed Salah'ın Beşiktaş'a transferi için 1 milyon Euro finansal destek sağlayacağı iddiasını yalanladı.
  • Beşiktaş, Salah ile prensipte anlaştı ancak menajerinin ek mali talepleri nedeniyle resmi imzalar atılamadı.
  • Başkan Serdal Adalı, 12 milyon Euro'luk paket teklifin üzerine çıkılmayacağını açıkladı.

Geçtiğimiz sezonlarda Gaziantep FK yönetim kurulunda görev yapan Gaziantepli ünlü halı üreticisi ve iş adamı İskender Kaplan’ın, Mısırlı yıldız Muhammed Salah’ın Beşiktaş’a transferi için 1 milyon Euro finansal destek sağlayacağı yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düşmüş ve taraftarları heyecan sarmıştı. 

SPONSORLUK İDDİALARINA YANIT

Levent Ümit Erol tarafından ortaya atılan iddiaların ardından Gaziantep şehrinin taraftarlarından tepki gören İskender Kaplan, çıkan bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek iddiaları yalanladı.

BEŞİKTAŞ'IN MASADAKİ TEKLİFİ

Beşiktaş cephesinde ise transfer pazarlıkları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılar oyuncu ile prensipte anlaştı ancak menajerinin son dakikada sunduğu ek mali talepler nedeniyle resmi imzalar atılamadı. Başkan Serdal Adalı, hazırlanan 12 milyon Euro’luk paket teklifin üzerine çıkılmayacağını ve mali sınırların zorlanmayacağını net bir dille ifade etti. Şartların kabul görmesi üzerine Salah'ın menajerlik ekibi yeniden İstanbul'a gelmek üzere hazırlık yaparken, tarafların bugün yapacağı kritik görüşmenin transferin kaderini belirlemesi bekleniyor.

Hamza Temur
Hamza Temur
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