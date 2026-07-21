Mustafa Sarıgül ve Mahmut Tanal'dan yeni parti açıklaması
Özgür Özel'in yeni parti kuracağını açıklamasının ardından CHP'de saflar belli olmaya başladı. Mustafa Sarıgül ve Mahmut Tanal Meclis Genel Kurulu'nda çektikleri videoda, "Partimiz Türkiye'ye hayırlı olsun" diyerek Özgür Özel'in yanında yer alacaklarını belirtti.
- Özgür Özel, mutlak butlan kararıyla CHP genel başkanlığından alındıktan sonra yeni bir siyasi parti kuracağını açıkladı.
- CHP milletvekilleri Mustafa Sarıgül ve Mahmut Tanal, TBMM'de çektikleri videoyla Özgür Özel'in yeni partisine destek verdiklerini duyurdu.
CHP'de bir süredir devam eden kulis hareketliliği resmiyete döküldü. Mutlak butlan kararıyla CHP'de genel başkanlık görevinden alınan Özgür Özel’in yeni bir siyasi parti kuracağını açıklamasının ardından parti içinde saflar belirlenmeye başladı. Yaşanan bu gelişme, parti yönetiminde ve teşkilatlarda büyük bir hareketliliğe yol açtı.
SARIGÜL VE TANAL DA YENİ PARTİYE GEÇİYOR
Yeni oluşuma ilk açık destek Meclis çatısı altından verildi. CHP milletvekilleri Mustafa Sarıgül ve Mahmut Tanal, TBMM Genel Kurulu'nda birlikte çektikleri bir videoyla Özgür Özel’in yanında yer alacaklarını duyurdu. İkili, videoda "Partimiz Türkiye'ye hayırlı olsun" ifadelerini kullanarak yeni siyasi hareketin yanında olduklarını ilan etti.
"ASIL MÜCADELE ŞİMDİ BAŞLIYOR"
Tanal şu ifadeleri kullandı: "Asıl mücadele şimdi başlıyor. Umutla ve keyifle bir mücadele ile bu seçimde mutlaka ama mutlaka iktidardayız. Cumhuriyet'ten ayrılmıyoruz. Altı oktan ayrılmıyoruz."
Sarıgül ise şunları söyledi: "Farklı duygularla karşı karşıyayım. Kolay bir şey değil CHP'den ayrılmak. Ama bazen yeni bir yolculuk için mecbur kalıyorsunuz. Bütün milletimizi kucaklayarak yeni yolculuğa çıkıyoruz."