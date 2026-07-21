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Gürsel Tekin, CHP çatısı altında kalacak belediyeleri duyurdu: İlk kez burada ifade edeceğim...

Gürsel Tekin, CHP çatısı altında kalacak belediyeleri duyurdu: İlk kez burada ifade edeceğim... Haber Videosunu İzle
Gürsel Tekin, CHP çatısı altında kalacak belediyeleri duyurdu: İlk kez burada ifade edeceğim...
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Haberler.com stüdyolarına konuk olan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'da belediye başkanlarının çoğunun CHP çatısı altında kalacağını ifade eden Tekin, "Herkesin çok merak ettiği, ilk kez burada ifade edeceğim; Beylikdüzü Belediyesi partisinde kalacak mesela. Örneğin yine Üsküdar, Kartal, Sarıyer, Beşiktaş, Beyoğlu… Yani hemen hemen bütün belediyelerimiz Cumhuriyet Halk Partisi baba ocağında yoluna devam edecektir" dedi.

  • CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Beylikdüzü, Üsküdar, Kartal, Sarıyer, Beşiktaş ve Beyoğlu belediyelerinin CHP çatısı altında kalacağını duyurdu.
  • Tekin, milletvekillerine partiden ayrılmamaları çağrısında bulundu.
  • Tekin, CHP'nin bundan sonra yoksulluk, sefalet, uyuşturucu ve çeteleşme gibi gerçek gündemle ilgileneceğini söyledi.

Haberler.com stüdyosunda Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, İstanbul'da belediye başkanlarının çoğunun CHP çatısı altında devam edeceğini ifade etti. 

"ÜSKÜDAR, KARTAL, SARIYER, BEŞİKTAŞ, BEYOĞLU..."

"Herkesin çok merak ettiği, ilk kez burada ifade edeceğim" diyen Tekin, "Beylikdüzü Belediyesi partisinde kalacak mesela. Örneğin yine Üsküdar, Kartal, Sarıyer, Beşiktaş, Beyoğlu… Yani hemen hemen bütün belediyelerimiz Cumhuriyet Halk Partisi baba ocağında yoluna devam edecektir" şeklinde konuştu. 

"AYRILDIĞINIZ GÜN PİŞMAN OLURSUNUZ"

Milletvekillerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Tekin, "Ankara'nın tutumunu çok bilmiyorum ama milletvekili arkadaşlarımız bir yoldaşları, bir ağabeyleri, bir kardeşleri olarak beni kabul ediyorlarsa… Bu 43 yıllık süre içerisinde çokça partilerin kurulduğu, kapandığı, birleştiği dönemlere tanıklık eden bir insan olarak söylüyorum; sakın ha baba ocağında ayrılmayın. Ayrıldığınız gün pişman olursunuz" ifadelerine yer verdi. 

YAPILAN ANKET ÇALIŞMALARI 

Olgun Kızıltepe’nin "Bir takım anketler yapılıyor. Yeni kurulacak partinin oy oranı yüzde 30-35 seviyelerinde gösterilirken, CHP'nin oy oranının yüzde 5'lere kadar hatta 4'lere kadar düştüğü sonucu ortaya çıkıyor” şeklindeki sözlerine de yanıt veren Tekin, "Tabii bir yalan rüzgarı kuruyorsunuz; özellikle 3 tane büyük televizyon, hemen hemen diyebilirim ki 30'a yakın haber sitesi, MASAK raporlarındaki çok sayıda gazeteciler… Sadece kendisini solda ya da CHP'ye yakın konumlandıran gazeteciler değil, aynı zamanda AK Partili görünümlü gazeteciler de var. Ben söylemiyorum. O da MASAK raporlarında var. Şimdi bütün bu organizasyona baktığınızda, akşamları iyi niyetle televizyon izleyenleri çeşitli haberler elbette etkileyecektir. Ama bu geçici bir durumdur. Önümüzdeki günlerde bu yalan rüzgarının nasıl bir boş bir fırtına yarattığını hep beraber göreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olacak. Türkiye'nin gerçek gündeminde yoksulluk var, sefalet var, uyuşturucu var. Gencecik yaşlardaki, 13-15 yaşındaki çocukların bulaşmış olduğu çeteleşmeler var. Biz bunlarla meşgul olacağız. Arkadaşlarımız bundan sonra ne yapacaklarsa yapsınlar. Biz bundan sonra mesaimizi onlara harcamayacağız" dedi. 

"BUNDAN SONRA KİMSE BİZİ SUSTURAMAZ"

Özgür Özel ve ekibine yönelik tavırlarının da değişeceğini vurgulayan Gürsel Tekin, "Başladığımız günden itibaren her türlü yalan, her türlü iftira, her türlü hakarete rağmen söz konusu Cumhuriyet Halk Partisi'dir diye, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine zarar ziyan gelmesin diye hep suskun kaldık. Ama bundan sonra kimse bizi susturamaz. Bugüne kadar en azından benimle ilgili söylemiş oldukları, yapmış oldukları haberlerin bir tanesi doğru değil. Ama benim de elimde olan gerçek haberleri hiç kamuoyuyla paylaşmadım." ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıfrknaknc93@gmail.com:

CHP zorting

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Haber Yorumlarıaydinakdag02:

sen öyle zannet

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Haber YorumlarıKaya Kartalı Kartalı:

içeri alınmazlarsa tabi demeyi unutmuşum..

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Haber Yorumlarıibrahim hantaş:

biraz akıllı konuş Gürsel kurulmamış partiye nasıl geçsin belediyeler

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Haber Yorumlarıgaozturk@gmail.com:

Halk susturur. Hani şu sesine kulak tıkayıp CHP'den eksilttiğiniz HALK...

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