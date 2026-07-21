Fenerbahçe'de Talisca kararı Polonya'dan sonra verilecek

Nathan Ake, Vedat Muriqi ve Mason Greenwood transferleriyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, yabancı kontenjanı ve 10+4 kuralı nedeniyle oyuncu gönderimine odaklandı. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerde geleceği belirsizliğini koruyan isimlerin başında Anderson Talisca geliyor.

ASENSIO'NUN YEDEĞİ OLABİLİR

Takvim'in haberine göre; Takımın en çok kazanan isimlerinden biri olan Brezilyalı yıldızın yeni sezonda düzenli olarak ilk 11'de yer alması zor görünüyor. Takımda kalması halinde Marco Asensio'nun yedeği durumuna düşmesi beklenen Talisca ile Brezilya ekibi Corinthians yakından ilgileniyor.

YÖNETİM GORNIK MAÇINI BEKLİYOR

Fenerbahçe yönetimi, Talisca transferinde adım atmak için UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Gornik Zabrze maçlarını bekleyecek. Vedat Muriqi'nin yokluğunda Polonya ekibine karşı 9 numara pozisyonunda görev yapması beklenen Talisca'nın geleceği, rövanş maçının ardından netlik kazanacak. Yönetim, önümüzdeki haftadan itibaren Sambacı yıldızı isteyen kulüplerle resmi görüşmelere başlayacak.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Talisca'nın Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 45 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 27 gol ve 5 asistlik etkileyici bir skor katkısı sağladı.