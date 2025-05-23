Konyalı Hafızlar, Bursa'daki Muradiye Külliyesi'ni Ziyaret Etti

Konyalı Hafızlar, Bursa'daki Muradiye Külliyesi'ni Ziyaret Etti
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Hacıveyiszade Kur'an Kursu öğrencileri, 'Ecdadın İzinde' projesi kapsamında Bursa'daki Muradiye Külliyesi'ni ziyaret etti. Tarihi atmosferde eğitimlerine manevi bir derinlik katan öğrenciler, Fatih Sultan Mehmet'in aile kabristanını da ziyaret ederek Osmanlı mirasını keşfettiler.

Konyalı hafızlar, Bursa'da Fatih Sultan Mehmet'in ailesinin bulunduğu Muradiye Külliyesini ziyaret etti.

Konya'da hizmet veren Hacıveyiszade Kur'an Kursu'nda eğitim gören hafız öğrenciler, 'Ecdadın İzinde' projesi çerçevesinde Osmanlı tarihinin önemli yapılarından biri olan Muradiye Külliyesi'ni ziyaret etti. Tarihi atmosferiyle dikkat çeken külliyede öğrenciler, geçmişle bağ kurarak hem eğitimlerine manevi bir derinlik kattı hem de kültürel mirasa yakından tanıklık etti. Kur'an Kursu öğretmeni Mehmed Göksel rehberliğinde Bursa'ya gelen öğrenciler, İstanbul'un Fethinin 572. Yıldönümüne az bir zaman kala Fatih Sultan Mehmet'in aile kabristanlığını ziyaret etme fırsatı buldu.

Ziyaret sırasında Muradiye Camii İmamı Lütfi Taşçı, öğrencilere külliyenin tarihi, mimarisi ve içerisindeki türbeler hakkında detaylı bilgiler sundu. Taşçı, Muradiye Külliyesi'nin sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda bir ilim, irfan ve medeniyet merkezi olduğunu vurguladı.

Osmanlı'dan günümüze taşınan miras

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yer alan Muradiye Külliyesi, II. Murad tarafından 1425-1426 yıllarında inşa ettirildi. Külliye, cami, medrese, hamam, imaret ve türbelerden oluşan geniş bir kompleksten oluşuyor. Osmanlı'nın erken dönem mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan külliye, aynı zamanda birçok şehzade ve hanedan üyesinin türbelerine ev sahipliği yapıyor. Muradiye Camii, sade mimarisi ve huzur veren atmosferiyle ziyaretçilerini tarihte bir yolculuğa çıkarırken, bahçesindeki türbeler de Osmanlı hanedanının hüzünlü hikayelerine tanıklık ediyor. II. Murad, Cem Sultan, Şehzade Mustafa ve Fatih Sultan Mehmed'in annesi Hüma Hatun'un türbeleri bu alanda yer alıyor.

Manevi eğitim, tarih bilinciyle bütünleşti

Ziyarete katılan hafız öğrenciler, Kur'an eğitiminin yanı sıra tarihle iç içe bir deneyim yaşamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Öğrencilerden bazıları, bu tür ziyaretlerin kendilerinde ecdada karşı derin bir saygı ve bağlılık duygusu oluşturduğunu söyledi. Proje sorumluları ise 'Ecdadın İzinde' programıyla gençlerin sadece dini değil, tarihi ve kültürel bilinçlerinin de pekiştirildiğini belirtti. Yetkililer, benzeri gezilerin farklı tarihi mekanlara da düzenlenerek sürdürüleceğini kaydetti.

Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ve yapılan dualarla sona erdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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