Konak'ta 23 Nisan Coşkusu

KONAK, İZMİR (ANKA) - İzmir Konak Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri ile ilçenin dört bir yanında çocuklar birbirinden eğlenceli etkinliklere katıldı. İlkokul öğrencileri için yapılan resim yarışmasının ödülleri de sahiplerini buldu.

Konak Belediyesi'nin 23 Nisan etkinlikleri Konaklı çocuklara bayram coşkusunu doyasıya yaşattı. Etkinliklerin ilk gününde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resim Yarışması Ödül Töreni çocukların neşesine neşe kattı. Konak Belediyesi Basmane Başkanlık Ofisi'nde düzenlenen törende Konak Belediye Başkanı Abdül Batur çocukları karşıladı. 23 Nisan'da tüm çocuklar adına başkanlık koltuğunu temsili olarak devralan Minik Başkan Derin Kırkar da Başkan Batur'a eşlik etti. Ödül törenine yarışmada dereceye giren çocuklar, aileleri, öğretmenleri ve Konak Belediyesi meclis üyeleri katıldı.

Yarışmaya katılan tüm çocukları kutlayan Başkan Batur, "Katılan bütün çocuklarımız bana göre birincidir. Bundan sonra Atatürk ilke ve devrimleriyle ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacağız. Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğine ışık tutacak projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" diye konuştu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resim Yarışması'na Konak ilçesi sınırları içindeki ilkokul 1-2-3 ve 4'üncü sınıflarda okuyan öğrenciler katıldı. Jürinin 44 okuldan katılan 88 resmi değerlendiği yarışma sonucunda, birinci sınıflar kategorisinin birincisi Vasıfçınar İlkokulu'ndan Mustafa Ali Özer olurken, ikincilik ödülünü yine aynı okuldan Yağmur Polat kazandı. 1. sınıfların üçüncüsü Hakimiyeti Milliye İlkokulu'ndan Öykü Sarıkaya oldu. Aynı okuldan Ariya Çelik ise Jüri Özel Ödülü'nü aldı.

İkinci sınıflar kategorisinde Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'ndan Deniz Akbaş birinci, Saliha Hüseyin Özyavuz İlkokulu'ndan Mahmut Ali Akdemir ikinci, Vasıfçınar İlkokulu'ndan Nursema Güler üçüncülüğü kazandı. Hakimiyet-i Milliye İlkokulu'ndan Ada Dindar Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Üçüncü sınıflarda birinci, Vasıfçınar İlkokulu'ndan Mustafa Mısri, ikinci, Sarıkamış İlkokulu'ndan Alara Aratlı, üçüncü ise Vasıfçınar İlkokulu'ndan Üveys Davullar oldu. Jüri Özel Ödülü Halitbey İlkokulu Efe Bartu Tire'ye verildi. Dördüncü sınıflarda da Saliha Hüseyin Özyavuz İlköğretim Okulu'ndan Yasin Akpınar birincilik, Mersinli İlkokulu'ndan Esin Gültekin ikincilik, 80. Yıl İlkokulu'ndan Mete Eskici üçüncülük, Meliha ve Doğan Akad İlkokulu'ndan Gülşen Elif Meydan Jüri Özel Ödülü'nü aldı.

DÜNYA BİRİNCİSİ DE SERGİYİ İZLEDİ

Dünyanın dört bir yanından 8 bin 500 kişinin katıldığı Uluslararası İngilizce Caribou Matematik Yarışması'nda iki birincilik kazanan, Necati Bey İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Mehmet Ali Efe Yanar da sergiyi izlemeye gelenler arasındaydı. Hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu hem de Türkiye'yi temsil ettiği uluslararası yarışmada aldığı birinciliğin mutluluğunu arkadaşları ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'la paylaştı.

KÜLTÜRPARK'TA ÇOK ÖZEL ŞENLİK

Ödül töreninin ardından Konak Belediyesi'nin Kültürpark'ta düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği'ne geçildi. Konak Belediyesi'nin semt merkezleri, Konak Engelsiz Yaşam Köyü ve Minikler Konağı'na devam eden çocukların da yer aldığı şenlik alanında çocuklar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Buradaki etkinliklere ev sahibi Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yanı sıra Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Bulgaristan Pavel Belediye Başkanı İsa Besoğlu, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, Konak Belediyesi meclis üyeleri, Bulgaristan ve Ukrayna heyetleri katıldı. Çocukların rengarenk görüntüler oluşturduğu etkinlikte Ukrayna Çocuk Halk Oyunları Grubu ve Bulgaristan Detelini Halk Dansları Ekibinin gösterileri büyük alkış aldı. Dans gösterilerinin ardından Konak Belediyesi'nin Aziziye, Zeytinlik, Ballıkuyu ve Gültepe Semt Merkezleri'nde kurslara katılan çocuklar sahne aldı. Yetenekleriyle göz dolduran çocukların ardından Sekizde Tiyatro Grubu'nun Çekirdek Prens adlı oyunu sahnelendi.

"YAŞASIN CUMHURİYET, YAŞASIN ATATÜRK"

Etkinliklerin açışında konuşan Başkan Batur, şunları söyledi:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk dünyada bir ilk olarak bir milli bayramı çocuklara adamış. Bu Bayram 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Özellikle çocuklara çok düşkün olan ve geleceği çocuklarda gören bir lider olan Mustafa Kemal Atatürk, ulusal egemenliğimizin temellerinin atıldığı, parlamenter sisteme geçilen o günde bu güzel bayramı sizlere armağan etmiş. Dünyada bir ilk, bunu başka bir liderde, başka bir ülkede görmeniz mümkün değil. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bizlere, sizlere emanet eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla, minnetle, şükranla anıyorum ve hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk."

GÜZELYALI'DA RENGARENK KUTLAMA

Konak Belediyesi'nin 23 Nisan etkinlikleri Kültürpark'ın ardından Güzelyalı Parkı'nda devam etti. Parkta düzenlenen, Bahçeşehir Üniversitesi Kreatif Endüstriler Araştırma ve Uygulama Merkezi Moda Teknolojileri ve Tasarım Koordinatörü Fırat Neziroğlu'nun çocuklarla birlikte gerçekleştirdiği "Birbirimize Görünür Ağlarla Bağlıyız" dokuma performansı büyük ilgi gördü. Performansın ardından gösterilerini sergileyen Bulgaristan ve Ukrayna'dan gelen halk dansları ekipleri Güzelyalılılardan büyük alkış aldı. Şef Ferda Yılmaz yönetimindeki Konak Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu, illüzyonist Bilgehan Duman'ın hayran bırakan gösterisi, Firuze Güreşir Emreyurt eşliğinde Kristal Dans Akademisi dans gösterisi de ilgiyle izlenirken etkinlik finalinde Serdar Emreyurt'un DJ performansında tüm çocuklar gönüllerince eğlendi. Öte yandan Misak-ı Milli Ortaokulu öğrencilerinin karma resim sergisi de büyük beğeni topladı.