Konak Belediye Başkanı Batur: '14 Mayıs Akşamı Bahar Gelecek, Çocuklar Bambaşka Gülecek'

Konak Belediyesi’nin Gültepe Atatürk Meydanı’nda düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk sunum töreninde konuşan Başkan Abdül Batur, “14 Mayıs akşamı baharın bambaşka geleceğine inanıyorum. Çiçekler bambaşka açacak, çocuklar bambaşka gülecek, kadınların yüzü gülecek, vatandaşlarımızın yüzü gülecek. Bütün kalbimle inanıyorum, Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği kurumlarla yönetilecek. 14 Mayıs’ta, sana söz baharlar gelecek” dedi.

Konak Belediyesi'nin Gültepe Atatürk Meydanı'nda düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk sunum töreninde konuşan Başkan Abdül Batur, "14 Mayıs akşamı baharın bambaşka geleceğine inanıyorum. Çiçekler bambaşka açacak, çocuklar bambaşka gülecek, kadınların yüzü gülecek, vatandaşlarımızın yüzü gülecek. Bütün kalbimle inanıyorum, Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği kurumlarla yönetilecek. 14 Mayıs'ta, sana söz baharlar gelecek" dedi.

Konaklılar, 23 Nisan coşkusunu Konak Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Gültepe Meydanı'nda düzenlediği Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ve Zeybek gösterisiyle yaşadı. Kortej eşliğinde meydana girilmesiyle başlayan törene; Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, Deva Partisi Konak İlçe Başkanı Ali Rıza Uygur, Saadet Partisi Konak İlçe Başkanı Rıfat Yıldırım, CHP Konak İlçe Kadın ve Gençlik Kolları, Millet İttifakı ilçe örgütleri yöneticileri, Konak Belediyesi Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri, oda ve vakıfların temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Batur törende yaptığı konuşmada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyetin değerlerinin önemini vurguladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Batur, "Sana söz, baharlar gelecek" diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mustafa Kemal Atatürk öyle bir dahi ki, Cumhuriyet kurulmadan üç yıl önce TBMM'yi kuruyor. Anadolu'nun her köşesinden gelen üyelerle, ortak hareketle, dayanışma ruhuyla, gelecekle ilgili kararların alınacağı bir çalışmayı başlatıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, cumhuriyetimizi kurmak için, halkın daha iyi yaşaması için çalışmış, cumhuriyetin kurumlarını bunun için kurmuşlar. Cumhuriyetin değerlerini koruyan kurumlarımız çok önemli. 14 Mayıs akşamı baharın bambaşka geleceğine inanıyorum. Çiçekler bambaşka açacak, çocuklar bambaşka gülecek, kadınların yüzü gülecek, vatandaşlarımızın yüzü gülecek. Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği kurumlarla yönetilmeye devam edecek, bütün kalbimle inanıyorum. Cumhuriyetimizi bize emanet eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. 14 Mayıs'ta, sana söz baharlar gelecek, sana söz Bay Kemal sözünden dönmeyecek."

CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sayesinde ulusal egemenlik sevincinin tüm dünya çocuklarıyla paylaşıldığını kaydetti. Küçükoğullarından, şöyle konuştu:

"Ülkemizin, milletimizin, dünyanın, insanlığın geleceği ve barışa katkısı açısından büyük önem taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı her geçen yıl daha coşkulu, heyecanlı ve sevinçli kutlarken geleceğimizin güvencesi olan sevgili yavrularımızın en donanımlı şekilde yetişmesi için daha fazla çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Sevgili çocuklar, sevgili gençler, aydınlık geleceğimizin aydınlık yüzleri, sizin şahsınızda dünya çocuklarının bayramını kutluyor, gözlerinizden öpüyorum. Bütün çocuklara barış, sevgi ve mutluluk dolu bir dünya temenni ediyorum. 14 Mayıs'tan sonra hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek."