Kırkdilim Geçişinde Yeni Yol Düzenlemesi Köylüleri Mağdur Etti: Can Güvenliği Yok

Çorum- Osmancık Karayolu Kırkdilim geçişinde tamamlanan yol çalışmasının ardından Feriz ve çevredeki köylerde yaşayan vatandaşlar, yeni düzenlemenin kendilerini mağdur ettiğini öne sürdü.

“HER GÜN ÖLÜM KORKUSU YAŞIYORUZ”

Köy sakinleri, mevcut kavşağın kaldırıldığını, yerine yapılan yeni kavşağın ise köylerin ulaşımını zorlaştırdığını öne sürdü. Köye girebilmek için sol şeride geçmek zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlar, yüksek hızla seyreden araçlar nedeniyle her gün ölüm korkusu yaşadıklarını ifade etti.

Vatandaşlar ayrıca, yol çalışmaları başlamadan önce yüklenici firma ile yapılan protokol kapsamında cami tuvaleti, menfez, dere geçişleri, yolcu durağı ve çeşitli altyapı çalışmalarının yapılacağının taahhüt edildiğini ancak aradan geçen süreye rağmen bu sözlerin yerine getirilmediğini öne sürdü.

"KEŞKE BU YOLU YAPMASALARDI"

Köy sakinlerinden Muzaffer Solak, konuya ilişkin şunları söyledi: "Kırkdilimliyim, Çorum'da ikamet ediyorum ama buraya gelemiyorum. Tozdan, taştan, kayadan evine hasret bir vatandaşım. Keşke bu yolu yapmasalardı. Biz bundan önce daha mutluyduk. 'Yaptım oldu' diyorlar. Şurada bizim eskiden yolumuz vardı. İnsanlar burada inerdi. Buradan Feriz'e giderdi, diğer köylere giderdi. Çoluk çocuk buradan binerdi, okuluna giderdi. Bunların hiçbiri artık yok. Can güvenliği hiç yok. Benim istediğim çok basit. Bir cep yapın, bir durak yapın. İnsanlar rahatlıkla insin, binsin, gitsin, gelsin. Bizim istediğimiz, talebimiz bu. Elimde protokol var. Bu protokole istinaden yıktığı tuvaletleri, yolları, menfezleri, dereleri yeniden yapsınlar. Verilen söz yerine getirilsin."

"100 YILLIK YOLUMUZU GERİ İSTİYORUZ"

İbrahim Taşkan ise köylülerin tek talebinin eski ulaşım düzeninin sağlanması olduğunu belirterek, "Benim hakkım olan, 100 yıldır kullandığım yolumu geri istiyorum. Ben bunu istiyorum. Ben köyümün yolunu istiyorum" dedi.

"KÖYÜMÜZE GİRERKEN ÖLÜM KORKUSU YAŞIYORUZ"

Fatih Akman da özellikle traktör kullanan çiftçilerin büyük risk altında olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Kırkdilimliyim, emekliyim, çiftçiyim. Ben buradan traktörümün arkasında ekipmanla birlikte geliyorum. Arkadan gelen araçlar 150 kilometre hızla geliyor, ayağını gazdan çekmiyor. Tepe lambam yanıyor, sol dönüş sinyalimi veriyorum ama ekipman olduğu için sinyal görünmüyor. Adam sağ şeride geçmiyor, 120-130 kilometre hızla geliyor. Ben her sol dönüş yaptığımda biri gelip bana vuracak diye korkuyorum. İnanın köyün içine girmeye korkuyorum. Burası artık otoban oldu. Şuraya düzgün bir yan yol yapmadılar. Minibüsün insanları indireceği güvenli bir alan yok. Belki yarın yaparlar ama iş işten geçtikten sonra yaparlar. Minibüsten inen bir vatandaşa arkadan gelen araç çarpabilir. Kimsenin burnu kanamadan, köylü mağdur olmadan bu eksikliklerin giderilmesini istiyoruz. Bu yol yapılırken bizim köyden milyonlarca ton taş alındı. Biz izin verdik, insanlar işlerini yaptı, paralarını kazandı. Ama bize verilen sözler ve taahhütler yerine getirilmiyor."

"BU KAVŞAK YANLIŞ YERE YAPILDI"

Köy sakinlerinden Şerafettin Dilekçi ise kavşağın mevcut yerinin ciddi risk oluşturduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı: "Ben Çorum'dan geliyorum, Feriz Köyü'ne döneceğim. O kavşak oraya tamamen yanlış yapılmış. Ben burada sol şeride geçtiğim anda arkadan gelen araç bana çarpsa belki haklı olurum ama önemli olan bunun sonunu düşünmek. Can kayıplarını düşünmek gerekiyor. Benim biraderim burada kaza yaptı. Allah'tan arkasında römork vardı da daha büyük bir facia yaşanmadı. Burada araçlar 110-120 kilometre hızla geliyor, belki daha da hızlı gelenler var. Vatandaş yaklaşan aracı göremiyor. Bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz."

Kaynak: ANKA