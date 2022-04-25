Kılıçdaroğlu ve Gürsel Erol Elazığlı Taksicilerle Görüntülü Konuştu

ELAZIĞ (ANKA) -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine CHP il başkanlıklarının meslek grupları ziyaretleri sürüyor. Elazığ'da, terminal taksi durağı ziyaretinde CHP İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran, Kemal Kılıçdaroğlu'nu görüntülü olarak arayarak şoför esnafıyla görüştü. Şoförler yaşadıkları sorunları Kılıçdaroğlu ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a anlattı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'da çalışan taksici esnafıyla telefonda görüntülü konuştu.

"SORUNLARIN ÜSTESİNDEN BİRLİKTE GELECEĞİZ"

Ülkede yaşanan sorunların üstesinden birlikte geleceklerini ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"İnşallah iyi olacak. Siz Elazığlılara da ve Türkiye'ye hizmet sunuyorsunuz. Aslında siz kontağı kapatsanız Türkiye durur. Dolayısıyla yaptığınız iş çok önemli, vatandaşa hizmet ediyorsunuz. Sizin verdiğiniz hizmetler dolayısıyla biz de yürekten teşekkür ederiz. Sizin, Elazığlı kardeşlerimin yaşadığı sorunları Ankaralılar, Eskişehirliler de yaşıyor. Benzer sorunlar var. İnşallah bütün bu sorunların üstesinden birlikte geleceğiz. Bütün Elazığlı kardeşlerimize, hemşerilerimize selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum."

Meslek gruplarına katkı sağlamak için çeşitli ziyaretler yaptıklarını belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise şunları söyledi:

"Bu hafta TBMM'de Şavaklı ve Beritanlı hemşerilerimizin yayla sorunlarını gündem getireceğiz. Yayla sezonu başlayınca hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın yaylacılık sorunları Türkiye'de öncelikli sorun onları gündeme getireceğiz. Şevket başkanım senin şahsında bütün arkadaşlara saygılarımı iletiyorum. Hayırlı ramazanlar diliyorum. Ramazan ayının ülkemize, ilimize ve ailemize hayırlar getirmesini diliyorum. Elimizden geldiği kadar böyle meslek gruplarına katkı vermeye çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde partimiz ve biz aynı noktada olur biz de Elazığ'ı daha iyi noktalara getiririz inşallah."

"CİDDİ ANLAMDA ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"

CHP Elazığ İl Bakanı Coşkun Çağlar Duran, "Sayın Genel Başkanım ramazan ayı içerisinde yaptığımız esnaf gezileri kapsamında bugün Elazığ'ın en büyük taksi duraklarından biri olan Terminal taksi durağındayız. Yanımızda oda başkamız, taksi durağı esnafı arkadaşlarımız var, sizlere de selamlarını iletmek istiyorlar" dedi.

Şoförler Odası Başkanı Şevket Toraman ise, "Sayın Genel başkanım hayırlı günler ve ramazanlar diliyorum. Oda Başkanı olarak 2014 yılından beridir ilimizde hizmet veriyoruz. 559 taksici, 383 toplu taşıma yapan minibüs, 400 öğrenci servisi, 270 tane toplu taşımalı eğitim yapan ve 400 üzerinde kamyoncu esnafımız ile bu şehirde hizmet yapmaktan gurur duyuyoruz. Şehrimizi de seviyoruz. Ciddi anlamda zor bir süreçten geçiyoruz. Ülkenin kaderini ve şansını belirleyen temsil ettiğim şoför esnafıdır. İnşallah sonumuz iyi olur diye düşünüyoruz."

Depremden sonra Elazığ'ın zor günler yaşadığı aktaran taksici İlmen Güler, "Sayın başkanım, Elazığ'a Gürsel Erol gibi 3 tane daha lazım ki bu Elazığ düzelsin. Elazığ depremden sonra köy oldu köy. Gürsel Bey'in bu Elazığ'a yaptığını hiç kimse yapmadı" dedi.