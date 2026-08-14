Şehit Gazeteci Adem Yavuz 52. Yıldönümünde Anıldı

Kıbrıs Barış Harekatı'nı takip etmek üzere Türkiye'den Kıbrıs'a gelen ve Rumların saldırısı sonucu şehit edilen gazeteci Adem Yavuz, 52 yıl önce saldırıya uğradığı Küçük Kaymaklı'da düzenlenen törenle anıldı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasını takip etmek amacıyla Türkiye'den Kıbrıs'a gelen ve Rumların saldırısına uğrayarak şehit olan gazeteci Adem Yavuz, 52 yıl önce saldırıya uğradığı Küçük Kaymaklı'daki Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki ara bölgede düzenlenen törenle anıldı. Törene Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği, Emekli Polisler Derneği, Sönmezliler Ocağı, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği ile Dış Basın Birliği'nden temsilciler katıldı. Törene katılanlar, gruplar halinde BM görevlileri eşliğinde ara bölgeye geçerek, Yavuz'un saldırıya uğradığı aracın bulunduğu noktaya götürüldü. Tören, araca çelenklerin bırakılması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

"Hedef alınan elinde silah değil, kalem ve fotoğraf makinesi olan bir gazeteciydi"

Dış Basın Birliği Başkanı Burhan Canbaz, törende yaptığı konuşmada 52 yıl önce mesleğini icra ederken şehit olan gazeteci Adem Yavuz'u anmak üzere bir araya geldiklerini söyledi. Bulundukları noktanın 1974 yılında yaşananlar nedeniyle gazetecilik tarihine kara bir sayfa olarak geçtiğini belirten Canbaz, Yavuz'un Kıbrıs Barış Harekatı sırasında gazetecilik görevini yerine getirmeye çalışırken Rumların saldırısına uğradığını ifade etti. Canbaz, saldırı sırasında aracın şoförü Mehmet Raşit'in şehit edildiğini, araçta bulunan Hüseyin Kiracıoğulları'nın ise ağır yaralandığını hatırlattı. Yavuz'un ilk saldırıdan sağ kurtulmayı başardığını ancak daha sonra esir tutulduğu sırada kendisine ateş edildiğini belirten Canbaz, Yavuz'un günlerce yaşam mücadelesi verdikten sonra aldığı ağır yaralar nedeniyle şehit olduğunu söyledi. Aradan 52 yıl geçmesine rağmen yaşananların unutulamayacağını vurgulayan Canbaz, "Burada hedef alınan elinde silah değil, kalem ve fotoğraf makinesi olan bir gazeteciydi" ifadelerini kullandı.

"Tarihi gerçekleri daha güçlü biçimde hatırlamalıyız"

Canbaz, aradan yarım asrı aşkın süre geçmesine rağmen gazetecilerin savaş ve çatışma bölgelerinde hedef olmaya devam ettiğine dikkati çekerek, gerçeği kayıt altına almak ve kamuoyuna ulaştırmak isteyen gazetecilerin yaşam hakkının korunmasının insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu söyledi. Yaşananların gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine işaret eden Canbaz, "Geçen yıllar yaşananları unutmamızı değil, tarihi gerçekleri daha güçlü biçimde hatırlamamızı gerektirir" dedi.

Gazeteciliğin yalnızca bir meslek olmadığını belirten Canbaz, gazeteciliğin tarihe tanıklık etmek ve gerektiğinde büyük bedelleri göze alarak kamuoyunun haber alma hakkını savunmak anlamına geldiğini ifade etti. Canbaz, Adem Yavuz'u ve yaşadıklarını unutmama sözü vererek, şehit gazeteci Adem Yavuz ile Mehmet Raşit'i rahmetle andı. Tören, din görevlisi tarafından Adem Yavuz için dua okunmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı