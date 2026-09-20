Kıbrıs Gazisi İsmet Tekdal, 52 yıldır anlattığı anıların kayda alınmasını istedi

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Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) – 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 74 yaşındaki Iğdırlı Kıbrıs Gazisi İsmet Tekdal, "Kıbrıs'taki olaylarımızı arşive alıp unutturmamak lazım. Çocuklarımıza, gerekirse okullarımızda bunları ders olarak da vermeliyiz" dedi.

Iğdırlı 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na Katılanlar Dayanışma Derneği'nin de başkanlığını yapan Tekdal, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinde Kıbrıs gazilerini temsil ettiğini belirtti.

1974 yılında askerlik görevini yapmak üzere Ankara Mamak'a gittiğini ve burada Kıbrıs'a çıkacaklarının kendilerine söylendiğini anlatan Tekdal, harekat öncesinde Mersin'e sevk edildiklerini söyledi. Tekdal, "Mersin, Silifke, Taşucu civarında birkaç gün konakladıktan sonra 20 Temmuz akşamı bizden önce giden komandolar ve jandarmalar bize yer açmışlardı. Biz tanklarla çıktık" diye konuştu.

Girne'ye ulaştıktan sonra batıya doğru ilerlediklerini ve Lapta çevresinde görev yaptıklarını belirten Tekdal, Lefke'ye ulaştıklarında Türk halkının kendilerini bayraklarla karşıladığını anlattı. Tekdal, "Türk bayraklarını görünce herkes, yaşlı genç demeden bayraklarını çıkarıp bize gösterdi. 'Biz Türk'üz' dediler" ifadelerini kullandı.

"BİZİM AMACIMIZ İNSANLARI ÖLDÜRMEK DEĞİL, BARIŞTI"

Kıbrıs Barış Harekatı'nın amacının, Kıbrıs Türklerini korumak ve adaya barış getirmek olduğunu belirten Tekdal, Kıbrıs'ta Türklerin yaşadığı zulümlere tanık olduklarını söyledi. Tekdal, "Bizim amacımız barıştı, insanları öldürmek değildi. Biz oraya huzur getirmek için gittik" dedi.

Harekatın daha fazla gecikmesi halinde Kıbrıs Türklerinin daha ağır kayıplar yaşayabileceğini savunan Tekdal, "Eğer biz iki sene, bilemedin üç sene daha geç gitseydik, belki de geriye kalan kardeşlerimizin büyük bir bölümü yok olacaktı" değerlendirmesini yaptı.

"52 YILDIR AYNI DUYGULARI YAŞIYORUM"

Aradan geçen yıllara rağmen harekat günlerinin hafızasında canlılığını koruduğunu belirten Tekdal, anılarını gençlere aktarmaya devam ettiğini söyledi. Tekdal, "52 yılda bugünkü gibi, dünkü gibi aynı zevk, aynı korku, aynı duygularla yine anlatıyorum. Konuşmalarımız kaybolmasın, çocuklarımıza bildirelim diye anlatıyoruz" dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşananların kayıt altına alınması gerektiğini vurgulayan Tekdal, "1974 yılından bu tarafa Kıbrıs'taki olaylarımızı arşive alıp unutturmamak lazım. Çocuklarımıza, gerekirse okullarımızda bunları ders olarak da vermeliyiz. O gün yaşananları gençler bilsin. Bizim yaşadıklarımız belleklerden silinmesin. Geçmişimizi çocuklarımıza aktaralım" dedi.

Kaynak: ANKA