Keşan Kent Konseyi'nden Rüzgâr Enerji Santrali Projesinin "Çed Olumlu" Kararının İptalini İstiyor

Keşan Kent Konseyi'nden yapılan açıklamada, Edirne'nin Enez ilçesine yapılmak istenen Rüzgar Enerji Santrali projesinden doğaya zarar vereceği gerekçesiyle vazgeçilmesi gerektiği, projenin Gala Gölü'nü yok edeceği ifade edildi.

"Ne yazık ki, bugüne kadar özel sektörün önüne gelen her projesine hızla onay veren Edirne Valiliği ve İl Çevre Komisyonu, bu kez de dünya mirası niteliğindeki Gala Gölü Milli Parkı'nın geleceğini tehdit eden bir projeye 'ÇED Olumlu' raporu vermekten çekinmemiştir" denilen açıklamada, Gala Gölü Milli Parkı'nın binlerce yıldır Trakya'nın yaşam damarlarından olduğu belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

Bölge, Antik Ainos'tan bu yana balıkçılık, saz üretimi ve tarım faaliyetleriyle insan yerleşimini beslemiş; bugün Türkiye'nin önemli sulak alan ve kuş göç merkezlerinden biridir. Dünya mirası ve milli parktır. Gala Gölü ve çevresi, Meriç Deltası Sulak Alanlar Kompleksi'nin parçası olup, Ramsar, Bern, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmeleri ve Avrupa Kuş ve Habitat Direktifleri kapsamında uluslararası düzeyde korunması gereken bir alandır. Afrika–Avrupa kuş göç yolunda yer alan bölgede her yıl 200'den fazla kuş türü konaklamakta, üremekte veya beslenmektedir. Proje, Gala Gölü ve Meriç Deltası sulak alan sistemiyle iç içe konumlanmıştır; direkler, yollar ve bağlantı alanları mera, orman ve milli parkın önemli kısmına zarar vermektedir.