Keşan Kent Konseyi'nden Rüzgâr Enerji Santrali Projesinin "Çed Olumlu" Kararının İptalini İstiyor
Edirne Keşan Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Türkiye’nin önemli sulak alanlarından ve kuş göç merkezlerinden Gala Gölü Milli Parkı’nın geleceğini tehdit ettiği gerekçesiyle Rüzgâr Enerji Santrali projesine Edirne Valiliği ve İl Çevre Komisyonu tarafından verilen "ÇED Olumlu" raporunun iptalini istiyor.
(EDİRNE) - Edirne Keşan Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Türkiye'nin önemli sulak alanlarından ve kuş göç merkezlerinden Gala Gölü Milli Parkı'nın geleceğini tehdit ettiği gerekçesiyle Rüzgar Enerji Santrali projesine Edirne Valiliği ve İl Çevre Komisyonu tarafından verilen "ÇED Olumlu" raporunun iptalini istiyor.
Kaynak: ANKA / Yerel