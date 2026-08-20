ABD Hazine Bakanı Bessent: İran'a tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağız

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırım politikasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İRAN'A TARİHİN EN SERT YAPTIRIMLARINI UYGULAYACAĞIZ"

Bessent, yaptırımların ayrıntılarını görüşmek üzere pazartesi günü basın toplantısı düzenleyeceğini belirterek İran'a yönelik ekonomik baskının kapsamının genişletileceği mesajını verdi. ABD Hazine Bakanı, "Bu bir çifte darbe. İran'a abluka uyguluyoruz ve tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağız" dedi. Bessent, söz konusu ekonomik baskının İran'da sonuç vereceğini savunarak, "Bu İran'da işe yarayacak ve bu rejimi çökerteceğiz" ifadelerini kullandı.

ÇİN BAŞTA OLMAK ÜZERE DÜNYAYA ÇAĞRI

Bessent, Washington'ın İran'a yönelik politikası kapsamında ABD'nin müttefiklerine ve Çin başta olmak üzere diğer ülkelere de çağrıda bulundu. ABD Hazine Bakanı, "Müttefiklerimizin ve dünyanın geri kalanının bir karar vermesinin zamanı geldi" ifadelerini kullandı. Bessent'in açıklamaları, ABD'nin İran'a yönelik ekonomik baskıyı yalnızca kendi yaptırım mekanizmalarıyla sınırlı tutmayacağı ve diğer ülkelerden de Washington'la uyumlu hareket etmelerini isteyeceği şeklinde değerlendirildi.

Scott Bessent

PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞİ DEĞERLENDİRDİ

Bessent, açıklamalarında petrol piyasalarındaki hareketliliğe de değindi. Petrol fiyatlarının son dönemde yükselmesini değerlendiren Bessent, "Bence petrol piyasaları bu ekonomik baskının ne anlama geldiğini yanlış yorumluyor" dedi. Bessent, piyasalardaki yükselişin nedenini tam olarak anlamadığını belirterek, "Asimetrik bilgiye sahip olsalar da, petrolün neden bu şekilde yükseldiğinden emin değiliz" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK ÖLÇEKLİ BİR KİNETİK YENİDEN BAŞLATMA OLMAYABİLİR"

ABD Hazine Bakanı, uygulanacak ekonomik baskının askeri çatışmanın seyri açısından da anlam taşıdığını savundu. Bessent, "Eğer azami ekonomik baskıyı uyguluyorsak, bu muhtemelen büyük ölçekli bir kinetik yeniden başlatma olmayacağı anlamına gelir" dedi. Bu açıklamayla Bessent, İran'a yönelik ekonomik ve finansal baskının artırılmasının, bölgede yeni ve büyük çaplı bir askeri operasyon ihtimalinin önüne geçebileceği mesajını verdi.

TRUMP'TAN "CAN SİMİDİ" UYARISI

ABD Başkanı Donald Trump da dün yaptığı açıklamada İran'a yönelik ekonomik baskının artırılacağı mesajını vermişti. Trump, ABD'nin yaklaşık altı ay önce İsrail ile birlikte başlattığı savaşı çözüme kavuşturmaya çalıştığı süreçte, İran'a "herhangi bir tür can simidi sağlayan" ülkelerin ekonomik sonuçlarla karşılaşacağı uyarısında bulunmuştu. Washington'ın son açıklamaları, İran'ın ekonomik olarak daha fazla sıkıştırılmasının ABD'nin öncelikleri arasında olduğunu ortaya koydu.

İRAN: BİZİ SIKIŞTIRARAK TAVİZ ELDE EDEMEZSİNİZ

Öte yandan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD yönetiminin, ekonomik ve askeri baskıyı artırarak İran’dan daha önce anlaşmaya dahil olmayan tavizler koparabileceği hesabının sonuçsuz kalacağını ifade etti. Washington’ın hesabının yanlış olduğunu savunan Kalibaf, "Amerikalılar, İran'ı daha fazla sıkıştırarak, anlaşmanın parçası olmayan tavizler elde edeceklerini düşünüyor." ifadelerini kullandı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'e işaret ederek ABD Başkanı Donald Trump'a hitap eden Kalibaf, "Bessent ve Hegseth, boylarını aşan bir işe girişiyor. Palyaço tayfasının şapkadan tavşan çıkarmasını ve senin yarattığın karmaşayı temizlemesini beklemeyi bırak." değerlendirmesinde bulundu.