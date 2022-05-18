Kemalpaşalılar Yıkılan Okulun Yerine Yenisinin Yapılmamasını Protesto Etti: "Okulumuzu Geri İstiyoruz"

GENÇAĞA KARAFAZLI

Artvin Kemalpaşa'da vatandaşlar, 2020 yılında yıkılan ilkokul ve ortaokul binasının yerine söz verilmesine karşın yenisinin yapılmamasını protesto etti. Veli Yoldaş Gümüşkaya, çocukların çevre ilçelerdeki okullara taşındığını, servis, beslenme ve güvenlik sorunları yaşandığına dikkat çekti. Gümüşkaya, "Çocuklarımızın nitelikli eğitim alma hakkının müteahhitlerin rantından daha önemli olduğunu savunuyoruz" dedi.

Artvin Kemalpaşa'da 2017 yılında tadilat yapılan ilkokul ve ortaokul binası, 2020 yılında yıkıldı. Kemapaşalılar, söz verilmesine karşın 2 yıldır yıkılan okulların yerine yenisinin yapılmamasına eylem yaparak tepki gösterdi. "Okulumuzu geri istiyoruz" pankartı açan vatandaşlar, kent sokaklarında yürüyüş yaptıktan sonra toplandıkları alanda basın açıklaması yaptı.

"ÇOCUKLARIMIZIN NİTELİKLİ EĞİTİM HAKKINI İSTİYORUZ"

Veliler adına açıklama yapan Yoldaş Gümüşkaya, okulların yıkılmasının ardından çocukların komşu ilçelerdeki okullarda ikili öğretim görmek zorunda kaldıklarını, sorunların çığ gibi büyüdüğünü belirtti. Çocukların karanlıkta okula gidip geldiklerini anlatan Gümüşkaya, şöyle dedi:

"Çocuklarımız okulda beslenme dinlenme ve güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Veliler uzatılan okul binasına yürümek ve özel servislere ücret ödemek zorunda kalıyor. Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerimiz her kademede diğer öğrencilerle ayrıştırılmadan bütünlükle eğitim almaları için toplumdan koparılmadan hayata uyum sağlamaları gerekirken tam biz izolasyon sağlanarak şehirden uzak binalara hapsedilmiş durumda. Bizler bu çocukları aramızda görmek istiyoruz artık. Fiziki altyapı ve donanım eksiklikleri yüzünden onlarca servis komşu ilçelere öğrenci taşıyor Kemalpaşa'dan. Velilere ek maliyetler çıkıyor. İlçemizde anasınıfı olmadığından çocuklarımız okul öncesi eğitimden mahrum bırakılıyor. Çocuklarımız konferans salonu, spor salonu olmadığından sportif ve sosyal etkinliklerden uzak kalıyor. Bizler Kemalpaşa halkı olarak, çocuklarımızın nitelikli eğitim alma hakkının müteahhitlerin rantından daha önemli olduğunu savunuyoruz."

"YAZIK DEĞİL Mİ BU İNSANLARA?"

CHP Artvin İl Genel Meclisi üyesi Şenol Çelik, yetkili mercilerle sürekli iletişim halinde olduğunu, ancak AKP'li yerel yöneticiler tarafından aldığı hakların engellendiğini ifade etti. Çelik, şöyle konuştu:

"İl Milli Eğitim Müdürü dedi ki 'personel ayarlıyorum', sonra iki ay geçti geri döndüm baktım ki bizim binamız yıkılıyor. Tekrar gittim vali bey 'bilmiyorum' dedi. Yazık günah değil mi bu insanlara. Yukarıda mücadele ediyorum. Vermiş olduğum bütün emekleri yereldeki iktidarın yöneticileri tarafından iptal ettiriyorlar. Neden ben CHP İl Meclis üyesi olduğum için. Bütün aldıklarımı, ya ben kime alıyorum bu aldıklarımı Kemalpaşa için alıyorum. Kendime, arkadaşlarıma almıyorum. Bunların hepsini engelliyorlar. Bunların da hesabını yeri geldiğinde soracağız" dedi.

KAYMAKAM SÖZ VERDİ

Eylem sonrasında velilerin oluşturduğu 6 kişilik heyet, Kemalpaşa Kaymakamı Deniz Yıldırım ile görüşerek sorunlarını aktardı. Yıldırım, velilere 15 Ağustos'ta tekrar ihale yapılıp okulun inşa edileceği sözü verdi.