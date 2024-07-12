KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kedilerin saldırısından kurtarılan karga, baba ve oğlun dostu oldu. "Asil" adını verdikleri kargaya 2 aydır bakan Serhat Aksu, "İki yüzlük bulunca affetmez, alır yürür. Çok acıkmışsa ve biz anlayamazsak kasaba gidip haraç kesiyor, 'Bana tavuk verin' diye" dedi.

İzmit ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde ikamet eden Sait Aksu, yaklaşık 2 ay önce kedilerin bir kargaya saldırdığını gördü. Güçten düşen kargayı kedilerin elinden kurtaran Aksu, evine götürerek, gerekli bakımlarını yaptı. Aksu ailesi o günden sonra kargayı sahiplendi. Sait Aksu ile oğlu Serhat, dükkanlarında "Asil" adını verdikleri karga için özel yer hazırladı. Zaman zaman dükkandan çıkarak etrafı dolaşan karga, mahallenin de maskotu oldu.

"İnşallah beni bırakıp gitmez"

Sokak hayvanlarıyla birlikte büyüdüğünü, ailesi sayesinde canlılara sevgiyle yaklaştığını anlatan Serhat Aksu, "Asil" adını verdiklerini kargayla da özel bir bağ kurduklarını dile getirdi. Aksu, "Asil, kedilerin ağzındaydı ve ölümle burun burunaydı. Babam onu alıp eve getirdi. İlk başta biraz şaşkındık, yabani bir hayvan nasıl eğitilir derken birlikte zaman geçirdikçe anlaşmaya başladık. Yemeğini kendi istemeye başladı. Ben uyurken geldi, kafama vurdu. Mamasını getirip avucuma koydu. İlk başlarda yemeğini yemedi, gagasını açıp elimizle yedirmemiz gerekiyordu. Şırıngayla suyunu vermemiz gerekiyordu. İnanılmaz bir sevgi, inanılmaz bir tutku diyeyim. İnşallah beni bırakıp gitmez" dedi.

"Ailesiyle tanıştım"

Karganın ailesiyle de tanıştığını anlatan Serhat Aksu, "Ailesiyle tanıştım. İlk başta beni pek iyi karşılamadılar, saldırdılar, yakın uçuş yaptılar. Ancak onun yaralı olduğunu ve benim onu beslediğimi görünce bana zarar vermemeye başladılar. Tanıştık, yanıma geliyorlar, bekliyorlar, çocuklarıyla oynuyorlar. O beni tercih ediyor. Ben isterim ki ailesiyle birlikte büyüsün. Çünkü biz ona diğer hayvanlardan kendini koruması gerektiğini öğretemeyiz. Bunlar o kadar akıllı hayvanlar ki, birbirleriyle konuşabiliyorlar. İnşallah herkese böyle bir şans nasip olur. Ancak lütfen bu dediğimi yanlış anlamayıp, yuvalardan kuşları almayın. Eğer yerde ölmeye yakın bir hayvan bulursanız ona bakın. Bu iyilikler size geri dönecektir" diye konuştu.

"O da bizi ailesi olarak gördü"

Aksu, Asil'in zaman zaman dükkandan ayrıldığını söyleyerek, "Bazen gidiyor, bir gün gelmiyor. O da beni arıyor. Bizim evin önünde bağırıyor, dükkanın orada bağırıyor. Dükkanın açılmasını beklemiş. Geçen gün kedi saldırmış. Uça uça gelmiş, babamın kafasına konmuş. Yani o da bizi ailesi olarak gördü aslında. Sokak hayvanlarını uyutacakları söyleniyor ama ben bunların içinde büyüdüm. Sokak hayvanlarıyla birlikte büyüdüm. Aşılarını, mamalarını biz esnaf olarak toplanıp yapıyoruz. Bizim köpeklerimiz hiç kimseye zarar vermiyor. Ufak çocuk gördüğünde hayvan iki elini havaya kaldırıyor, teslim oldum anlamına gelir. Çocuğa zarar vermezler" şeklinde konuştu.

"İki yüzlük bulunca affetmez, alır yürür"

Karganın acıktığında huysuz olduğunu, eşyaları alıp yere attığını söyleyen Aksu, "İki yüzlük bulunca affetmez, alır yürür. Çok acıkmışsa ve biz anlayamazsak, yarım saatte bir beslememize rağmen yetişemiyoruz. Kasaba gidip haraç kesiyor, 'Bana tavuk verin' diye. İnsanlar da hayvanların gelmesinden mutlu oluyor" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ