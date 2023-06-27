Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık: 'Erdemir'e Alınan İşçilerin Yüzde 70'i Ereğli Dışından. Ereğli'nin Sahibi Yok Mu'

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Erdemir'e alınan işçilerin yüzde 70'nin Ereğli dışından geldiğini belirterek, "Benim Ereğlili vatandaşım; anasından, babasından, yavuklusundan ayrılıp İzmit'te, Yalova'da, Bursa'da, İstanbul'da koloniler oluşturdu ekmek parası için. Erdemir'e alınan işçilerin ise yüzde 70'i dışarıdan geldi, yüzde 30'u Ereğli'den. Karabük'te Demir-Çelik'e işçi alınırken Karabük'te ikamet etme şartı koyuluyor. Oranın Mehmet Ali Şahin'i varsa Ereğli'nin sahibi yok mu" dedi.

Halil Posbıyık, Erdemir'e alınan işçilerin yüzde 70'nin Ereğli dışından geldiğini açıkladı. Başkan Posbıyık, Kardemir'e alınan işçilerde ise Karabük'te ikamet etme şartı getirildiğini belgeleriyle gösterdi. Başkanlık makamında basın toplantısı düzenleyen Posbıyık, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Uzun zamandan beri peşinde olduğum bir belgeyi ele geçirdim. Ereğli'de en büyük derdimiz; demir çelik fabrikaları işe alıyor insanları ama her ilden çok az miktarda insan giriyor. Karabük'ten, Beycuma'dan, Kırıkkale'den, Türkiye'nin dört bir yanından insanlar buradaki demir çelik fabrikalarına giriyor. Özellikle Karabük'te yaptığım görüşmelerde, ' Karabük'te oturanlardan başkasını almıyoruz. Ama işsiz kalanları da Ereğli'ye gönderiyoruz, hatta Halil Posbıyık senin arkadaşın. Şu adamları fabrikaya soksun diye bizlere de rica geliyor. Sizin bu konuda çok duyarlı olduğunuzu bildiğimiz için biz torpil yapmıyoruz size' diyenler de oldu çok önemli kişilerden. Maalesef Ereğli insanının çocukları yavuklusundan ayrılıyor. Anasından, babasından ayrılıyor; Tuzla'da, Yalova'da, Bursa'da, Ankara'da, İstanbul'da koloniler kurmuş vaziyette. Ama üzülerek ifade ediyorum, kimseyi de kırmak istemiyorum. Maalesef Ereğli'nin sahibi yok. Bugün bir kez daha bunu anladım, bu belgeler elime geçtikten sonra. Çünkü bu protokolün, saygı duyduğumuz Sayın Mehmet Ali Şahin Bey, eski Meclis Başkanı'mızın ve birtakım gazetecilerin de ön planda olduğu baskılar neticesinde yapıldığını öğrendim. Koskoca Ereğli'de bu kadar işsiz varken hiç kimsenin 'Ereğli'den yüzde 70'i giriyor fabrikaya' diye bir şey söylemesi mümkün değil. Buna inanmıyorum. Beni kandıramazlar, herkesi kandırırlar ama beni kandırmaları mümkün değil. Çoğunluğu dışarıdan alıyor, torpiller… Hatta iddia ediliyor, günaha girmeyeyim; bundan büyük paralar toplandı, avantalar toplandığı da iddia ediliyor. Bu bir iddia, benim bilgim dahilinde değil. Ama iddiaların da doğru olduğunu biliyorum. En azından nüfuzlu insanlara fabrikaya girmek için kontenjan verdiklerini de biliyorum.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı olarak bana bir tek kadro dahi vermediler. Yani 'bir tane adam da senin olsun' demediler. Çünkü sürekli olarak bu memleketin menfaati için gerçekleri hep kamuoyuna yansıttığım için, canlarını yaktığım için benimle böyle bir iletişime geçmiyorlar. Şimdi size de dağıtacağım; Karabük'te fabrikaya, Kardemir'e alınan işçilerin Karabük'te bir sene ikamet etme zorunluluğu olduğu noktasında birtakım efsaneler dolaşıyordu. Ama bunun doğruluğunu ispat eden hiç kimse yok. 'Şundan dolayı, şu belgeden dolayı' diye söyleyebilen yoktu. Sadece lafı güzaf olarak kalıyordu. İşte şimdi size belgeleriyle ispat ediyorum. Kardemir'in işe alım maddelerinde şunlar yazıyor: 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması lazım. Türkiye İş Kurumu, İŞKUR Karabük İl Müdürlüğü'ne kayıtlı olması lazım' diyor ve peşinden diyor ki o tarihte, aldığı tarihteki işçilerin '01.09. 2021 tarihinden önce Karabük'te ikamet etmeye başlayan ve hala Karabük'te ikamet eden veya şirketimizde staj yapan veya ön lisans eğitimini Karabük Üniversitesi'nde tamamlayanlar müracaat edebilir' diyor. Bu kadar açık ve net.

Diğer bir işe alım ilanında da yine aynı şartlarda '01.01.2021 tarihinden önce Karabük'te ikamet etmeye başlayan ve hala Karabük'te ikamet eden veya alınan tarihten önce şirketimize staj yapan veya ön lisans eğitimini Karabük Üniversitesi'ne tamamlayan' diye bağlıyor. Yani diyor ki 'Kardemir'e Karabüklüler girebilir. Ancak imtihanlara veyahut da mülakatlara katılabilir' diyor. Peki Ereğli'de ne oluyor? Ereğli'ye yüzde 30 bile girmiyor. Yüzde 70 dışarıdan geliyor. Kimse beni yüzde 70 Ereğli'den alınıyor diye kandıramaz. Yüzde 30 bile girmiyor. Torpille, iddialara göre birtakım çıkar meselelerinden dolayı. Ereğlili, Ereğli çocukları ne yapıyor? Ereğli'de yok onlar zaten. Onlar Tuzla'da, Yalova'da, İstanbul'da, Bursa'dalar. Neden Ereğli'ye sahip çıkan yok? Peki buranın milletvekili yok mu? Buranın Mehmet Ali Şahin'i yok mu? Buranın gazetecileri yok mu? Yok mu da bu memlekette bunun gibi protokol yapılamıyor?

"EREĞLİ İL OLSUN DİYORUZ AMA KİMSEDEN SES YOK"

Kaç gündür 'Ereğli il olsun' diye bas bas bağırıyoruz, gazetelerin altına ne Erdemir'den ne Ereğli'den bir iki satır yorum yapan, beğeni yapan yok. Ama bir tecavüz olayı yazıldığı zaman binlerce yorum ve beğeni var altında veya bir siyasetçinin yaptığı yanlıştan veya bürokrasideki bir yanlıştan ötürü yapılan yayınların altında binlerce yorum, beğeniler var. 'Ereğli il olsun' diye bağırıyoruz ama maalesef ne bir yorum ne de başka bir şey var. Bu ne demektir? Erdemir çalışanları sendikadan, Ereğli halkı da siyasetçilerden korktuğu için ses çıkarmıyor. Korkan bir nesil ve cemiyet hiçbir iş yapamaz. Ne il olabilir ne de Erdemir'e işçi sokabilir.

"ERDEMİR İŞÇİSİ MUTSUZ"

Erdemir'de yapılan zulümden bahsediyorum. Takas, EYT zulümlerinden. Yemin ediyorum; Erdemir işçileri ile konuşuyorum, hiç kimse mutlu değil, huzursuz. 'Sağlığımız bozulacak, fırsatını bulsak ayrılacağız' diyorlar. Erdemir, eski Erdemir değil. Erdemir'de huzursuzluk var, çünkü sendika yönetiyor. Pevrul Bey benim çok saygı duyduğum bir insandır ama ne oldu bu adama anlamıyorum. Daha önce burada huzursuzluk yapan adamı buraya tekrar gönderiyor ya.

Ben açıkça söylüyorum ne siyasetten ne bürokrattan, efendice hiçbir şeyden korkmuyorum, Ereğli için her şeyi yapabileceğimi, il için yerimde duramıyorum ama siyasetten bekliyorum. Bana gel desinler, siyasi bir edepsizlik yapmayayım diyorum. AK Parti, MHP Ereğli İlçe Başkanı 'Gel kardeşim, ne yapacağız' diye bir toplantıya çağırsınlar diye. Hakkını yemeyeyim, Rahman Bey'in bu konularda çalışma yaptığını duyuyorum, müteşekkirim kendisine, Allah razı olsun. Yazık günahtır bu Ereğli'ye. Bu Kardemir'deki duyuruyu her yere dağıtacağız. 'Karabüklüler Karabük'te Kardemir'de çalışabiliyor' diyor ama neden 'Ereğlililer veya Zonguldak'ın ilçelerindekiler Erdemir'e girebilir' diye bir kayıt niye yok? Buranın Mehmet Ali Şahin'i yok mu? Burada doğup büyüyen eski Meclis Başkanı falan yok mu? Bize niye yardım etmiyorlar?"