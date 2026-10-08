Haberler

İzmir'de skandal görüntü! Videoyu izleyenler Cemil Tugay'ı etiketledi: Gerekeni yapın

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'de skandal görüntü! Videoyu izleyenler Cemil Tugay'ı etiketledi: Gerekeni yapın Haber Videosunu İzle
İzmir'de skandal görüntü! Videoyu izleyenler Cemil Tugay'ı etiketledi: Gerekeni yapın
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de unlu mamuller üreten bir fırının imalathanesinde cirit atan fare, vatandaş kamerasına yansıdı. Sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntülerin ardından yetkililere acil denetim ve yaptırım çağrısı yapıldı.

İzmir'de unlu mamuller üretimi yapan bir işletmenin imalathane bölümünde farenin gezdiği anlar bir vatandaş tarafından kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük tepki topladı. 

YETKİLİLERE ÇAĞRI: GEREKENİ YAPIN 

Kullanıcılar paylaşımlarında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı etiketleyerek söz konusu işletme hakkında derhal cezai işlem uygulanmasını ve kent genelindeki fırın ile unlu mamul imalathanelerinde denetimlerin artırılmasını talep etti.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Yılların rekabeti böyle bitti! Ronaldo'dan Messi'ye olay yorum

Ronaldo'dan bomba Messi hamlesi! Sosyal medya yıkıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kamera tribüne döndü, hayatı değişti! Herkes onu konuşuyor

3 saniyede hayatı değişti!
Sokak ortasında eski eşini öldürdü! Ardından kendi canına kıydı

Önce eski eşini öldürdü, sonra ortadan kayboldu! Sonu korkunç bitti
Icardi şoku! Tam herkes dönecek derken kötü haber geldi

Icardi şoku! Tam herkes dönecek derken şu olana bakın

Protestoya katılan gence annesinden meydan dayağı

Liseli gence soğuk duş! Protestolara katıldığına bin pişman oldu
Girne açıklarında batan gemide can kaybı 27 oldu, 1 kişi hala kayıp

Girne'deki gemi faciasında bir naaş daha bulundu! 1 kişi hala kayıp
Britney Spears aile gezisinde görüntülendi! Yüzünü maskeyle kapattı

Dünyaca ünlü yıldızı tanıyabildiniz mi? Oğullarıyla böyle görüntülendi
Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu

Felaket göz göre göre gelmiş! Kurtulan vatandaştan acı itiraf