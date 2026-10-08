Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi üzerinde bir eğlence mekanında silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine gitti.

1'i POLİS 2 KİŞİ CAN VERDİ

İş yerinde ekiplerce yapılan incelemede, müşteri olarak bulunan B.Ü'nün, iki şüpheli tarafından silahla açılan ateş sonucu yaralandığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında tesadüfen orada bulunan ve şüphelilere müdahale etmek isteyen görev istirahatli polis memuru K.Ç'nin (40) de açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Silahlı kavgada 1'i şüpheli, 3 kişi de yaralandı. Ekipler, kaçan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince saklandığı yerde yakalandı. Ekipler, şüphelinin olayda kullandığı değerlendirilen silahı ise bir inşaat alanında ele geçirdi.

Eğlence mekanındaki çatışma güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, zabıta ekiplerince iş yeri mühürlendi.

Kaynak: Haberler.com