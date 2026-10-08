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AK Parti ile DEM Parti arasında Terörsüz Türkiye zirvesi

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AK Parti ile DEM Parti arasında Terörsüz Türkiye zirvesi
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Terörsüz Türkiye süreci kapsamında DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar; AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile görüştü. Görüşmede, sürecin geldiği aşama ve bundan sonra yapılacaklar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti heyeti ile görüştü.

MECLİS'TE BİR ARAYA GELDİLER

Güler, Ala ile Çelik, Meclis'te TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile bir araya geldi. Görüşmede, Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamındaki Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'dan sonraki süreç ele alındı.

AK Parti Grubu ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmede Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun çerçevesinde TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin de fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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