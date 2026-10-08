Rahmi Koç kesenin ağzını açtı! Filenin Sultanları'na servet

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Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç ile Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı özel bir davette ağırladı.

Abdülmecid Efendi Korusu'nda bulunan Telezzüz lokantasında gerçekleştirilen buluşmada, Filenin Sultanları'nın Türk sporuna kazandırdığı başarılar ve uluslararası arenada elde ettiği dereceler kutlandı.

MİLLİ TAKIMA 1 MİLYON EURO ÖDÜL

Gecenin en dikkat çekici gelişmesi ise Koç Topluluğu'nun milli takıma yönelik ödül açıklaması oldu. Koç Topluluğu tarafından Filenin Sultanları'na 1 milyon euro para ödülü verileceği duyuruldu. Açıklanan ödül, milli voleybolcuların elde ettiği başarıların ardından gerçekleştirilen özel davetin öne çıkan gelişmelerinden biri oldu.

ÖMER KOÇ: ATATÜRK'ÜN KIZLARI OLARAK ANILMANIZ ÇOK ANLAMLI

Davette konuşan Ömer Koç, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yalnızca sportif başarılarıyla değil, gençlere verdiği ilhamla da önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Özellikle genç kızların milli voleybolcuları örnek aldığını vurgulayan Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyden önemlisi gençlere, kızlara örnek oldunuz, ilham verdiniz. Bu bakımdan Atatürk'ün kızları olarak anılmanızı çok anlamlı buluyorum."

Ömer Koç, milli takım oyuncularını başarılarından dolayı tebrik ederek Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerini yaşatacak genç kadınlar olduklarını ifade etti.

"YANINIZDA OLMAKTAN ONUR DUYUYORUZ"

Koç Topluluğu'nun Türk sporuna verdiği desteğe de değinen Ömer Koç, OPET ve Arçelik aracılığıyla kadın voleybolunun yanında yer almaktan gurur duyduklarını belirtti. Koç, milli takıma sağlanan desteğin Türk kadınlarına ve kadın voleybolunun geleceğine duydukları inancı yansıttığını dile getirdi.

EDA ERDEM: BAŞARILAR SADECE SAHADA KAZANILMIYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar da gecede yaptığı konuşmada, milli formayla kazanılan başarıların kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu söyledi. Başarıların yalnızca sahadaki oyuncuların mücadelesiyle elde edilmediğini belirten Dündar, federasyonun, teknik ekibin, ailelerin, taraftarların ve sponsorların da bu başarıda önemli payı bulunduğunu vurguladı. Eda Erdem, Koç Topluluğu ile OPET ve Arçelik'e Türk voleyboluna verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.

"ONLAR YAPABİLDİYSE BİZ DE YAPABİLİRİZ"

Milli takım kaptanı, Filenin Sultanları'nın başarılarının özellikle çocuklara ve genç kızlara ilham vermesinin kendileri için ayrı bir önem taşıdığını söyledi. Eda Erdem, yeni nesillerin milli takımın başarılarına bakarak "Onlar yapabildiyse biz de yapabiliriz" düşüncesine sahip olmasını istediklerini ifade etti.

Sportif başarıların yanında gençlere örnek olmanın da kendilerini mutlu ettiğini belirten deneyimli kaptan, verilen desteklerin Türk voleybolunun geleceği açısından önemine dikkat çekti.