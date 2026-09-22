KAYÜ oryantasyonunda Rektör Karamustafa öğrencilere hitap etti, TOMTAŞ hediye verdi

Kayseri Üniversitesi'nde (KAYÜ) 2026-2027 Akademik Yılı Oryantasyon Günleri kapsamında 'Öğrencilerimiz ile Buluşuyoruz' adlı etkinlik düzenlendi.

15 Temmuz Yerleşkesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu ve Prof. Dr. Zeki Tekin, TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Emekli Tuğgeneral Ercan Teke, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Kayseri Üniversitesi'ne yeni başlayan öğrencilerin üniversiteye uyumlarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen programda öğrencilere hitap eden Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, üniversitenin yalnızca mesleki eğitim veren bir kurum olmadığını vurgulayarak, gençlerin üniversite yıllarında akademik birikimin yanı sıra kültürel ve ahlaki değerlerle de donanmasının önemine dikkat çekti.

Gençlere Türkiye'nin geleceğinde önemli sorumluluklar düştüğünü ifade eden Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, gençlerin, güçlü ve büyük Türkiye'nin geleceği olduğunu kaydetti. Üniversitelerin kadim medeniyet birikiminin ve Anadolu irfanının yaşatıldığı mekanlar olması gerektiğini belirten Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, "Çünkü millet olarak bizler, kökleri asırlar öncesine uzanan kadim medeniyetimizin ve Anadolu irfanının bize öğrettiği güzel haslet ve değerleri üniversite kampüslerinde yaşadığımız ve yaşattığımız sürece var olabileceğimizin farkına varmak zorundayız. Anadolu irfanı üniversite eğitiminin önemli unsurlarından biridir. Anadolu irfanı dediğimiz şey soyut bir romantizm değildir. Anadolu irfanı; toplumsal dokuyu ahlak, hoşgörü ve alın teriyle yoğuran bir medeniyet damarıdır" dedi.

Ahilik kültürünün bu anlayış içerisindeki yerine de dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, "Bizler Ahilik kültürünün mirasçılarıyız. Ahilik yalnızca bir iktisadi düzen değil; usta-çırak ilişkisinde disiplini, hoşgörüde insanı, yapılan işte kaliteyi esas alan, ilim ile irfanı aynı potada eriterek erdem üreten bir okuldur" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin ilk asrını geride bırakırken; ülkemizin bilimde, teknolojide, sanayide ve eğitimde ciddi mesafeler kat ettiğini dile getiren Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, konuşmasında "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine de vurgu yaptı.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, "Bugün ülkemizde devletin aklı ile milletin vicdanı ve irfanının bir araya geldiği, coğrafyamızı huzura kavuşturmayı amaçlayan Terörsüz Türkiye süreci, tarihi bir devlet projesidir. Bu süreç, Türkiye'nin yeni bir yüzyıla damgasını vurma yolunda attığı önemli bir adımdır" değerlendirmesinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın konuşmasının ardından ilgili birimlerin yöneticileri tarafından öğrencilere, Kayseri Üniversitesi'nin sosyal ve kültürel imkanları, öğrenci faaliyetleri ve üniversite bünyesinde sunulan çeşitli imkanlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kurumsal iş birlikteliğimiz bulunan ve Ülkemizin havacılık teknolojilerinde öncü konumdaki kurumlarından Şehrimizin ve Ülkemizin gururu TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş. tarafından öğrencilerimize şapka ve anahtarlık hediye edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı