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Trossard'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu

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Trossard'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu
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Beşiktaş’ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard’ın sakatlığı devam ediyor. Topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi bulunan tecrübeli futbolcu, Belçika Milli Takımı’nın iki gündür devam eden antrenmanlarında yer alamadı. 31 yaşındaki Trossard'ın, milli takım forması giyemeyeceği, 11 Ekim Pazar günü Kocaelispor ile mücadelede sahalara döneceği belirtiliyor.

Süper Lig devi Beşiktaş’ta sakatlığı nedeniyle son iki resmi maçta kadroda yer alamayan Belçikalı yıldız Leandro Trossard’ın tedavi süreci devam ediyor.

BELÇİKA'DA DA ANTRENMANLARA ÇIKAMIYOR

Topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi tespit edilen 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sakatlığı sebebiyle Belçika Milli Takımı’nın son iki gündür gerçekleştirdiği antrenmanlarda da takımla birlikte çalışamadı.

GERİ DÖNÜŞ MAÇI KOCAELİSPOR

Siyah-beyazlıların hücum hattındaki en etkili silahlarından biri olan Trossard’ın sağlık durumu yakından takip edilirken, sağlık heyetinin raporuna göre deneyimli yıldızın, milli ara sonrasında Süper Lig’de 11 Ekim Pazar günü oynanacak Kocaelispor karşılaşmasında sahadaki yerini alması bekleniyor. Böylece Trossard, Belçika Milli Takımı ile UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele edemeyecek. 

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 7 karşılaşmada görev alan Leandro Trossard, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

Kübra Çolakbüyük
Kübra Çolakbüyük
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