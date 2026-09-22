Trossard'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu

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Süper Lig devi Beşiktaş’ta sakatlığı nedeniyle son iki resmi maçta kadroda yer alamayan Belçikalı yıldız Leandro Trossard’ın tedavi süreci devam ediyor.

BELÇİKA'DA DA ANTRENMANLARA ÇIKAMIYOR

Topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi tespit edilen 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sakatlığı sebebiyle Belçika Milli Takımı’nın son iki gündür gerçekleştirdiği antrenmanlarda da takımla birlikte çalışamadı.

GERİ DÖNÜŞ MAÇI KOCAELİSPOR

Siyah-beyazlıların hücum hattındaki en etkili silahlarından biri olan Trossard’ın sağlık durumu yakından takip edilirken, sağlık heyetinin raporuna göre deneyimli yıldızın, milli ara sonrasında Süper Lig’de 11 Ekim Pazar günü oynanacak Kocaelispor karşılaşmasında sahadaki yerini alması bekleniyor. Böylece Trossard, Belçika Milli Takımı ile UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele edemeyecek.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 7 karşılaşmada görev alan Leandro Trossard, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.