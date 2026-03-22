Katar'daki ASELSAN teknisyenlerinin şehadet haberleri ailelerine verildi

Katar'da eğitim faaliyeti yürüten helikopterinin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can'ın şehadet haberi Ankara'daki ailelerine ulaştı.

Katar'da eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan helikopterde görevli Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can şehit oldu.

Kazanın ardından, ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can'ın Ankara'da yaşayan ailelerine şahadet haberi yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ulaşmasıyla birlikte şehitlerin Çankaya ve Keçiören'deki baba ocaklarında büyük bir hüzün hakim oldu.

TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Şehitlerin evlerinin bulunduğu sokaklar ve binalar, Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehitlerin yakınları, komşuları ve vatandaşlar için baba evlerinin önüne taziye çadırları kuruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas temsilcileri ile görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan kritik temas
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı

Futbolcu cinayetinde yeni gelişme! Ünlü şarkıcı da gözaltına alındı
Şampiyonluk 4 dakikada geldi! Lig Kupası'nda zafer Manchester City'nin

Şampiyonluk 4 dakikada geldi!
Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor

Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor
Bahis cezası alan 44 yaşındaki futbolcu Murat Uluç'a kulüpte yeni görev

Bahis cezası alan 44 yaşındaki futbolcuya kulüpte yeni görev
Putin'in komutanları neler yapmış neler! Rus ordusunda skandal görüntüler

İnfial yaratan görüntü! Putin'in komutanları neler yapmış neler