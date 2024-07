Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkezi'nden 2.303 Jandarma Komando mezun oldu

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda 6 aylık eğitimlerini tamamlayan 2 bin 303 jandarma komando eğitimlerini tamamlayarak mezun oldu.

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bu yıl 36'ıncısı yapılan Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kurs Kapanış töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Vali Meftun Dallı, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile çok sayıda davetli ile aileler katıldı.

"2 bin 377 kardeşimiz eğitimlerini tamamlayarak mezun oluyorlar"

Törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, "Bundan 6 ay önce Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda eğitimlerine başlayan 2 bin 303'ü Jandarma uzman erbaşımız, 74'ü sahil uzman erbaşımız olmak üzere 2 bin 377 kardeşimiz eğitimlerini tamamlayarak mezun oluyorlar. Eğitimlerine büyük bir milli şuur ve vatan bilinci ile tamamlayan uzman erbaşlarımızı tebrik ediyor devletimiz ve milletimiz için üstleneceğiniz görevlerde hepinize üstün başarılar diliyorum. Sizlerden önce eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşlarımız ülkemizin huzur ve güvenliği için görevlerinin başındalar. Sizler de mezuniyetleriniz sonrası birliklerinizde görevlerinize başlayacaksınız. Aklınızdan bir an bile çıkarmayın. Sizler milli mücadelede bebeği ile Küre Dağlarını aşmak için yola koyulan ve kağnısıyla cephane taşırken donarak şehit olan Şerife Bacı'nın torunlarısınız. Sizler İstiklal Madalyası sahibi Halime Çavuş'un evlatlarısınız. Üzerinizdeki bu şanlı üniformada binlerce şehidimizin hakkı var. Milletimiz karlı dağların zirvelerinde puslu geçitlerde gecenin zifiri karanlığında güneşin yakıcı sıcağında anadan, yardan, serden geçerek aziz vatan toprağının her karışında görev yapan kahramanlarımızla gurur duyuyor. Bizler sizlerle gurur duyuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim sizleri her türlü tuzaktan korusun ve muhafaza eylesin" dedi.

"Vatan hizmetine koşmaya hazır binlerce genç arasından titizlikle seçildiniz"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ise, "Şanlı Türk tarihine adını altın harfler ile yazdıran vatan ve bayrak aşkını yüreğine nakşeden, şanlı bayrak uğruna şahadete yürümekten bir an bile tereddüt etmeyen kahraman komandolar, bu kutsal göreve talip oldunuz. Vatan hizmetine koşmaya hazır binlerce genç arasından titizlikle seçildiniz. Zorlu hava şartlarında, fiziki yeterliliğe sahip ve gelişmiş, disiplinli ve görev anlayışı yüksek birer Jandarma Komando olmak amacıyla buraya geldiniz. 6 ay süresince geçirilen zorlu eğitim sonrası 2 bin 377 kişi olarak uzman erbaş Komando kursunu başarıyla tamamladınız. Hepinizi tebrik ediyor, kutluyorum. Yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, kahraman Jandarma Genel Komutanlığında görev yapmaya hak kazandınız. Hepinizi canı gönülden tebrik ederken bu süreçte emeği geçen eğitici personellerin tamamını, buradaki komutanları, idari personeli, öğretmenleri ve katkıda bulunan tüm idari personellerini kutluyorum, tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Sizler Türkiye Cumhuriyetinin inançlı, azimli ve her an göreve hazır bir kanun ordusu olan teşkilatımızın onurlu birer Jandarma Komandosu olarak birliklerinize gideceksiniz. Katıldığınız bu saflar, vazifesini namus bilip makamların en büyüğü olan şehadet makamına koşanların alın teriyle yoğrulmuştur. Taşıdığınız üniformanın yüce Türk milletinin şeref timsali olduğunu yurdun en ücra köşesinde bile bu üniforma ile Jandarma Genel Komutanlığını temsil ettiğinizi asla unutmayın. Atalarımızın yadigarı, şehitlerimizin emaneti, gazilerimizin vasiyeti bu güzel vatanımız sizlerin omuzlarında daima yükselecek, şanlı bayrağımız bu kutsal vatan topraklarında sonsuza kadar dalgalanacaktır. Sizler yalnızca terör ile mücadele değil emniyet ve asayişin sağlanmasının yanı sıra halkımızın ihtiyaç duyduğu her an her yerde başta deprem, yangın, sel, çığ gibi doğal afetlerde yardım ve kurtarma görevini de icra edeceksiniz. Halkın yedi gün yirmi dört saat yanında, yakınında ve emrine amade olacaksınız. Halka hizmet hakka hizmet düşüncesi ile görevimizi icra edeceğiz. Yüce milletimizin daima emrinde olacağız" diye konuştu.

"Eli kanlı terör örgütlerine bugüne kadar aman vermedik"

Terör örgütlerine aman vermediklerini belirten Çetin, "Terör örgütleri, yandaşları ve onun iş birlikçileri şunu iyi bilsinler; İnançlı, inatçı ve kararlı tutumumuzla eli kanlı terör örgütlerine bugüne kadar aman vermedik bundan sonrada asla aman vermeyeceğiz. Jandarma teşkilatının görevini başarı ile icra edebilmesi için, personel, araç, gereç, malzeme, teçhizat ve her türlü kaynağın sağlanmasında bizlerden desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı sunuyorum. Yine görevimizi başarılı bir şekilde icra edebilmemiz için kahraman ordumuza, kahraman askerimize, kahraman polisimize, kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile birlikte omuz omuza ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Güvenlik kuvvetleri bir bütün olarak mücadeleye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Gülhan Kılıç da "Komandolarımız, 26 haftalık Uzman Erbaş Komando Temel Eğitim Kursu'nu başarıyla tamamlayarak yüce ulusumuzun engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş kahraman Jandarma Teşkilatında ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yapmaya hak kazanmıştır. Vatan bizler için hiçbir şeyle değişemeyecek kadar kutsal bir varlıktır. Bugün hür ve bağımsız olarak yaşadığımız ve uğrunda büyük bedeller ödediğimiz vatan ile göklerde dalgalanan şanlı al bayrağımız, şehitlerimiz ve gazilerimizin bize bıraktığı kutsal birer emanettir" ifadelerini kullandı.

Törende uzman erbaşların sunduğu tüfekli hareketler ve zeybek gösterisi, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Yemin eden komandolar, tören geçişinin ardından aileleriyle bir araya gelerek özlem giderdi. - KASTAMONU