Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da olağanüstü hal: İşte getirilen yasaklar

Süper Lig’de şampiyonluk düğümünün büyük ölçüde çözüleceği 26 Nisan'daki kritik Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde Galatasaray teknik heyeti hareketi geçti.

TESİS İÇİNDE SIKIYÖNETİM

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, taktik planların ve kadro tercihlerinin dışarı sızmasına karşı başlattığı mücadele yeni bir boyut kazandı. Haber sızıntılarının önüne geçmek adına bazı kulüp çalışanlarıyla yolların ayrılmasının ardından, tesislerde radikal kurallar devreye sokuldu. Artık taktik antrenmanlar esnasında tesis personelinin sahayı izlemesi kesinlikle yasaklandı. -

DERBİ ÖNCESİ GİRİŞ ÇIKIŞLAR KISITLANDI

Fenerbahçe derbisi hazırlıkları kapsamında tesislere girişler de denetim altına alındı. Yönetimin özel onayı olmadan hiçbir misafir içeri kabul edilmemeye başlandı. Futbolcuların yakın çevresinden ise yalnızca eş ve çocuklarının girişine müsaade edilecek.

GÖRÜNTÜ ALMAK YASAK

Son anlarak yapılan taktik idmanlarda, kulübün resmi fotoğrafçıları haricinde hiç kimsenin fotoğraf veya video çekmesine de izin verilmeyecek. Okan Buruk’un talimatıyla hayata geçirilen bu "kapalı kapılar ardında hazırlık" modelinin, başarılı teknik adam görevde olduğu sürece kalıcı hale getirilmesi planlanıyor.