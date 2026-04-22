Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da olağanüstü hal: İşte getirilen yasaklar

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarında bilgi sızıntılarını önlemek için Kemerburgaz Tesisleri'nde sıkı tedbirler aldı. İşte alınan önlemler ve getirilen yasaklar...

  • Galatasaray teknik heyeti, taktik antrenmanlar esnasında tesis personelinin sahayı izlemesini yasakladı.
  • Fenerbahçe derbisi hazırlıkları kapsamında tesislere girişler, yönetimin özel onayı olmadan hiçbir misafirin kabul edilmemesi şeklinde denetim altına alındı.
  • Son anlarak yapılan taktik idmanlarda, kulübün resmi fotoğrafçıları haricinde hiç kimsenin fotoğraf veya video çekmesine izin verilmeyecek.

Süper Lig’de şampiyonluk düğümünün büyük ölçüde çözüleceği 26 Nisan'daki kritik Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde Galatasaray teknik heyeti hareketi geçti.

TESİS İÇİNDE SIKIYÖNETİM 

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, taktik planların ve kadro tercihlerinin dışarı sızmasına karşı başlattığı mücadele yeni bir boyut kazandı. Haber sızıntılarının önüne geçmek adına bazı kulüp çalışanlarıyla yolların ayrılmasının ardından, tesislerde radikal kurallar devreye sokuldu. Artık taktik antrenmanlar esnasında tesis personelinin sahayı izlemesi kesinlikle yasaklandı. -

DERBİ ÖNCESİ GİRİŞ ÇIKIŞLAR KISITLANDI

Fenerbahçe derbisi hazırlıkları kapsamında tesislere girişler de denetim altına alındı. Yönetimin özel onayı olmadan hiçbir misafir içeri kabul edilmemeye başlandı. Futbolcuların yakın çevresinden ise yalnızca eş ve çocuklarının girişine müsaade edilecek.

GÖRÜNTÜ ALMAK YASAK

Son anlarak yapılan taktik idmanlarda, kulübün resmi fotoğrafçıları haricinde hiç kimsenin fotoğraf veya video çekmesine de izin verilmeyecek. Okan Buruk’un talimatıyla hayata geçirilen bu "kapalı kapılar ardında hazırlık" modelinin, başarılı teknik adam görevde olduğu sürece kalıcı hale getirilmesi planlanıyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com
