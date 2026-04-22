Güne damga vuran iddia: Gomis Galatasaray'a geri dönüyor

Galatasaray'da mayıs ayında yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi idari yapılanma için harekete geçildi. Sarı-kırmızılılarda taraftarın gönlünde taht kuran Bafetimbi Gomis’in, yeni dönemde idari kadroda yer alacağı iddiası camiayı hareketlendirdi.

  • Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'a idari bir görevle geri dönmesi planlanıyor.
  • Cenk Ergün'ün Galatasaray'a sportif direktör olarak geri dönmesi planlanıyor.
  • Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da 86 resmi maçta 51 gol atmış ve 9 asist yapmıştır.

Galatasaray’da yaklaşan Mayıs ayı Olağan Seçimli Genel Kurulu öncesi kulisler hareketlenmeye başladı. Yeni dönem için kadro ve yönetim planlamaları sürerken, sarı-kırmızılı camiayı heyecanlandıran bir isim gündeme geldi.

GOMIS GALATASARAY'A GERİ DÖNÜYOR

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Sarı-kırmızılı kulüpte yeni başkanlık dönemiyle birlikte sadece saha içinde değil, idari kadroda da önemli yeniliklerin yapılması hedefleniyor. Bu değişimlerden en göze çarpanlardan biri ise taraftarın sevgilisi olan eski golcü Bafetimbi Gomis oldu. Fransız eski futbolcunun kulübe geri döndürülmesinin planlandığı belirtildi. 

CENK ERGÜN DE DÖNÜŞ YOLUNDA

Ayrıca Gomis ile birlikte eski yönetici Cenk Ergün’ün de geri dönerek sportif direktörlük koltuğuna oturacağı, 40 yaşındaki Gomis’in ise bu yeni yapılanmada idari bir görev üstleneceği dile getirildi. 

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray formasını 2017-2018 ve 2022-2023 sezonlarında olmak üzere iki farklı dönemde terleten Fransız yıldız, sarı-kırmızılı ekipte derin izler bıraktı. Çıktığı 86 resmi maçta 51 kez fileleri havalandıran ve 9 asist yapan Gomis, kazanılan şampiyonluklarda da kilit rol oynamıştı.

Cemre Yıldız
500

