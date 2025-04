Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Yangında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşların yakınları, otel önünde anma programı gerçekleştirdi. Yangında yakınlarını yitirenler, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 36'sı çocuk, 78 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 41 şüpheli gözaltına alınmış, 28'i tutuklanmıştı. Yakınlarını kaybeden vatandaşlar, yaşadıkları acıyı duyurmak için facianın yaşandığı otelin önünde toplandı.

Üzerlerinde "Başka canımız yok" yazılı tişörtler giyen aileler, hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu otelin önüne karanfiller bıraktı. Yangında hayatını kaybeden ve ertesi gün doğum günü olan Nehir Sarıtaş (15) için de doğum günü pastası kesildi.

"Onlar, ihmalin değil, göz göre göre işlenmiş bir cinayetin kurbanı oldular"

Yangında annesi Ömür Kotan'ı kaybeden Zeynep Kotan, "Onlar, ihmalin değil, göz göre göre işlenmiş bir cinayetin kurbanı oldular. Biz canlarımız olmadan ilk bayramımızı geçirdik. Önümüzde daha sayısız özel gün var. Kimimiz evladı olmadan doğum günü kimimiz ise eşi olmadan evlilik yıl dönümünü geçirecek. Önümüzde daha nice kutlanması gereken gün gelirken bize sadece o günlerin ağırlığını taşımak var" dedi.

"Kimisi uykusunda yakalandı ve hiç uyanmadı"

Yangın felaketinde çocukları Nehir Sarıtaş, Doruk Karataş ve eşi Yılmaz Karataş'ı kaybeden Duygu Can Sarıtaş ise yangının bir ihmal değil cinayet olduğunu dile getirerek, "Siz hiç çok sevdiğiniz birini teşhis etmek için beklerken 'bu değil' diye utanarak sevinmeyi yaşadınız mı? Koklamaya doyamadığınız çiçeğinizden size kalan son hatıranın bir is kokusu olduğunu ve onunla yaşamak zorunda kalmanın ne kadar acı olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Hepimizin farklı hikayeleri farklı hayalleri vardı. 12 katlı, 161 odalı ve 350 yatak kapasiteli sözde 'güvenli ve çocuk dostu' bu bina, onlar için bir otel değil, bir mezara dönüştü. Yangın başladığında sevdiklerimiz en savunmasız hallerindeydi. Kimisi uykusunda yakalandı ve hiç uyanmadı. Kimisi kaçmaya çalıştı ama yollarının kapalı olduğunu gördü. Duman her yeri sararken nefes almak için bir pencere aradılar, yangın merdivenine ulaşmaya çalıştılar ama bulamadılar. O gece yalnızca bir yangın çıkmadı, bir cinayet işlendi. O gece yalnızca 78 canımızı kaybetmedik. Bizler de onlarla yok olduk. Bu bir ihmal değil, kasıttı. Eğer onlar insansa, ben insan değilim. Onlar anne ise ben anne değilim. Onlar evlatsa, ben evlat değilim. Bu bir felaket değil, bu bir katliamdı" diye konuştu.

"Adalet sadece mahkeme salonlarında değil vicdanlarda da yer bulur"

Faciada, eşi Ceren ve kızı Lalin'i kaybeden Rıfat Doğan ise, "Bizlere büyük acıyı yaşatanlar mutlaka yargı önünde hesap vereceklerdir. Buna canıgönülden inanmak istiyoruz. Unutmayalım ki adalet sadece mahkeme salonlarında değil, vicdanlarda da yer bulur. Ceren'in dediği gibi, 'Sessizlik bazen en ağır suç ortaklığıdır.' Biz susmadık, susmuyoruz çünkü kaybettiklerimizin ardından boynumuzu büküp oturmak değil, onların adını yaşatmak, sesini duyurmak, hayallerini tamamlamak istiyoruz. Artık sadece kendi evlatlarımız, eşlerimiz, ailelerimiz için değil bu topraklarda yaşayan her çocuk, her anne, her baba için buradayız. Çünkü biliyoruz ki bu acının hesabı sorulmazsa, bir gün başka bir aile daha aynı karanlığa uyanacak" ifadelerini kullandı.

Program, hayatını kaybedenlerin anısına gökyüzüne balonların bırakılmasıyla sona erdi. - BOLU