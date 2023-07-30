Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programıyla Mersin'e Gelen Alman Öğrenciler, Yöresel Lezzetlerle Tanıştı

"Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı" kapsamında, Almanya'nın Oberhausen kentinden Mersin'e gelen Alman öğrenciler, Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı'nı gezerek atölye çalışmalarına katıldı.

Almanya'nın Oberhausen kentinden "Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı" kapsamında Mersin'e gelen 10 Alman öğrenci ve 2 lider, yöresel lezzetlerle tanıştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen öğrenci değişim programı kapsamında 10 Alman öğrenci, 2 lider ve onlara Mersin'den eşlik eden 10 Türk öğrenci, Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı'nı gezerek lavanta yağı, kuru meyve, mum ve tarator üretti.

LAVANTA YAĞLARINI KENDİLERİ DAMITTILAR

Öğrenciler ilk olarak Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı'ndaki Damıtma Atölyesi'nde, Mersin'in lavanta bahçelerinden toplanmış lavantalardan yağ elde ettiler. Atölyede bulunan kazan ve distilasyon ünitesinin nasıl çalıştığını öğrenen öğrencilere, damıtma hakkında genel bilgiler verildi. Lavanta damıtımının her aşamasını deneyimleyen öğrenciler, yağ çıkarma işlemi yapmanın da keyfini yaşadı.

ÖĞRENCİLER MEYVE KURUTMAYI ÖĞRENDİ

Öğrencilerin deneyimleme fırsatı bulduğu bir diğer atölye çalışması da Kurutma Atölyesi'nde meyve kurutma işlemi oldu. Kurutma işleminin üretim teknikleri, meyvelerin dilim kalınlıkları, kurutma sıcaklığı ve süreleri hakkında bilgi alan öğrenciler; elma, muz ve limonun nasıl kurutulduğunu pratikte öğrenmiş oldu. Mersin'in coğrafi işaretli olan ve olmaya aday ürünlerini kurutup paketleyen öğrenciler, Mersin temalı sağlıklı atıştırmalıklar elde ettiler.

LAVANTA VE PORTAKAL YAĞINDAN MUM YAPTILAR

Öğrenciler için verimli geçen bir diğer atölye ise Mum Yapım Atölyesi oldu. Öğrenciler, içerisinde hiçbir kimyasal madde bulunmayan uçucu yağlardan mumlar hazırladılar. Hazırladıkları mumlara lavanta, vanilya ve portakal gibi farklı yağlar ilave eden öğrenciler, mumlarını kurutma atölyesinde kuruttukları meyvelerle süslediler. Öğrenciler mum atölyesinin ardından mutfağa geçerek, usta şefle birlikte Hatay usulü tarator yapımını öğrendi. Kendi yaptıkları taratoru tadan öğrenciler, deneyimledikleri bu yöresel lezzeti ülkelerine döndüklerinde de yapacaklarını ifade ettiler.

"MERSİN ÇOK RENKLİ BİR KENT VE İNSANLARI ÇOK SICAKKANLI"

Mersin'i ve insanlarını çok sıcak bulduğunu söyleyen yabancı öğrencilerden Golekuh Caesar, "Mersin çok renkli bir kent ve insanları çok sıcakkanlı. Genel olarak çok beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle havası çok güzel ve deniz kente ayrı bir anlam katıyor" dedi.

Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı'nda gerçekleştirdikleri atölyeleri değerlendiren Caesar, "Öncelikle mum yapım atölyesine girdik. Orada bize çevre dostu mumlar yapıldığı söylendi. Sonrasında da meyve kurutma tesisinde meyveleri kestik ve kuruttuk" diye konuştu. Caesar, daha önce meyve kurutma ve mum yapımı gibi bir deneyimi olmadığını da belirterek, "Böyle bir deneyimim aslında hiç olmadı. Bu benim için bir ilkti ve çok güzel bir şey" ifadelerine yer verdi.

Yabancı konuklardan Christina Angenent ise, Mersin'e ve yapılan atölye çalışmasına dair izlenimlerini paylaşarak, "Mersin'i çok beğendim. Çok güzel bir şehir, ama aynı zamanda çok sıcak. Atölye çalışmaları da çok güzeldi. Her şeyin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Geleneksel bir Türk mezesini yapmak iyi bir deneyimdi" diye konuştu.

KONUK ÖĞRENCİLER MERSİN'İN TARİHİ VE TURİSTİK YERLERİNİ KEŞFEDECEKLER

22 Temmuz'da başlayan ve 5 Ağustos'a kadar devam edecek gezide Almanya'dan gelen konuk öğrenciler; Mersin Limanı, Kanlıdivane, Kız Kalesi, Cennet Cehennem Obrukları ve Astım Mağarası'ndan Tarsus'a kadar pek çok gezi ve etkinliğe katılacak, Mersin'in doğal ve tarihi güzelliklerini karış karış gezme fırsatı bulacaklar.