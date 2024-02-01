Karabük İl Genel Meclisi Şubat Ayı Toplantısı yapıldı.

İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında Özel İdare Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, yatırımlar ve çalışmalar görüşüldü. Meclis Başkanı Sözen, yaptığı konuşmada, 2023 yılında yapılan çalışmaların aynı özveri ile 2024 yılında da devam edeceğini söyledi. Önceki yıllara göre daha şanslı olduklarını ifade eden Sözen, "Makine parkımız daha güçlü, üretim tesislerimiz daha aktif çalışıyor. Artık satın alma, ihale etme gibi bir derdimiz yok. Kendi kendine yeten bir kurum olma hüviyetimiz olduğu gibi dışarı satış arz edebilen hatta dışarı makine kiralayabilen bir kurum haline gelmiş bulunmaktayız" dedi.

Bölgenin ve ilin en güçlü makine parkına sahip olduklarını aktaran Sözen, "Makine parkımıza kazandırdığımız 7 milyon 795 bin TL değerindeki kaya delici makinemiz sahadaki gücümüzü artırmaya devam ediyoruz. Alınan bu makine ile dışardan hizmet aldığımız işi, kendi iş makinamız ile yapacağız ve 2024 yılı içerisinde de bu makine ile 2 milyon 500 bin TL kazanç sağlamayı hedefliyoruz. Bu araç ile Özel İdaremizin üstünden büyük bir yükü daha kaldırmış bulunuyoruz. 2025 yılında ise elde etmiş olduğumuz gelirle makinemizin maliyetinin üstünde bir kazanç sağlamayı planlamaktayız" diye konuştu.

"2023 yılında 120 köyde 223 km asfalt serildi"

Sözen, 2023 yılında sorumluluk sahalarında 132 kilometre parke, 779 kilometre sıcak asfalt, 395 kilometre sathi kaplama ve bin 674 kilometre stabilize yol olmak üzere toplam 2 bin 980 kilometre yol ağında 121 bin ton sıcak asfalt kullandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"223 kilometre sıcak asfaltı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Ayrıca 15 bin ton ilave üretim yaparak toplam 136 bin ton sıcak asfalt üretime ulaşmış bulunmaktayız."

KÖYDES ile 2023 yılında 54 projenin tamamlandığını anlatan Sözen, "KÖYDES çerçevesinde 2023 yılı için 60 milyon 503 bin TL ödenek tahsis edilerek, 29 adet yol, 24 adet içme suyu, 1 adet atık su olmak üzere toplamda 54 adet proje hayata geçirildi. KÖYDES kurulduğu günden bugüne ilimize 335 milyon 368 bin 398 TL ödenek tahsis edilmiş olup 800 yol, 767 içme suyu, 37 kanalizasyon, 19 sulama olmak üzere toplam bin 623 proje hayata geçirildi" değerlendirmesinde bulundu.

"Kar yağışlarında hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik"

İl genelinde etkili olan kar yağışı sonrası İl Özel İdaresinin karla mücadele çalışmalarına da değinen Başkan Sözen, "Kar yağışıyla birlikte sorumluluk sahamız olan köy yollarına karla mücadele ekiplerimiz ivedilikle müdahale etti. Ekiplerimiz 7/24 görev başında kalarak; 2023 yılı sonu ve 2024 yılı ocak ayında etkili olan kar yağışı sonrasında 228 köyde toplam 2 bin 637 kilometre yolda karla mücadele çalışması ekiplerimizce yapıldı. Ayrıca taşımalı eğitim yapılan yolların açık tutulması, hasta vatandaşlarımıza öncelik verme adına 112 Acil, AFAD ve jandarma ile koordinasyon halinde çalışarak vatandaşlarımızın mağdur olmasını engelledik" dedi.

Şimdiye kadar sahada yapılan çalışmaların vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını anlatan Sözen, şunları kaydetti:

"Bu yıl içerisinde ortaya koyacağımız çalışmalar ve uygulayacağımız projelerle daha güçlü daha azimli ve emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bu meclis milletimizin hizmetkarı olmaya devam edecektir. Vatandaşlarımızın meclisimize olan teveccühüne ve güvenine layık olma adına çalışmalarımız ve gayretimiz artarak devam edecektir." - KARABÜK